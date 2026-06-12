En voz de Jafet Soto: Vea aquí el emotivo video al amor de toda su vida

El presidente de Herediano, Jafet Soto, dedicó este emotivo video (adjunto a esta nota), a la afición y al Club Sport Herediano por los 105 años de vida.

El Team vive uno de los momentos más gloriosos de su historia al frente de Fuerza Herediana.

Jafet tuvo palabras para el club, su afición y también su nuevo estadio: el Rosabal Cordero.

"Muy pronto volverás a tu casa, al estadio Eladio Rosabal Cordero, ese lugar donde late tu historia, pero también vivirá tu futuro, pero tu verdadero estadio siempre será tu afición", dijo Soto.

Además, le dedicó estas palabras al club: "Gracias Herediano por ser mi equipo, mi causa, mi amor de toda la vida, y aunque hemos dado mucho por vos, hoy, en tus 105 años, lo digo con el corazón en la mano, nada, absolutamente nada, será suficiente para lo que representas".