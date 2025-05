En la Liga cayeron en el juego mediático de Jafet Soto

Jafet Soto es Jafet Soto. Su juego mediático ha sacado de quicio a más de uno, desde técnicos experimentados hasta jugadores, incluso a la propia Federación.

En la gran final contra la Liga no fue la excepción. Jafet generó que todos hablaran de él.

Veamos: Desde Aarón Salazar hasta Joseph Joseph. Incluso, Osael Maroto, presidente de la Federación, y hasta un comunicado oficial de la Fedefútbol.

"Hay algo que no me gustó, que el entrenador de ellos le dijo a Alejandro Bran que se iba a encargar que no volviera a la Selección, es algo que no me parece válido, ni justo. No sé qué tanto poder tenga para llegar y afirmar, en medio partido, que él (Jafet) tiene poder sobre las decisiones del entrenador de la Selección". Esta fue la declaración del jugador de Alajuelense, Aarón Salazar, que encendió la polémica en el fútbol tico.