En Herediano vuelven a hablar sobre su nuevo estadio Rosabal Cordero

El dirigente de Fuerza Herediana, Orlando Moreira, brindó un análisis sobre la temporada que se avencina.

En la transmisión de los 90 Minutos por la Vida, Moreira conversó con Teletica Deportes Radio sobre aspectos como el fichaje de Randall Leal, el técnico José Giacone y el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

Estas fueron las declaraciones de Moreira:

Randall Leal: Uno no puede negar la calidad de jugador que es Randall Leal, ha tenido una importante trayectoria e importamos que eso se traduzca en algo positivo. Lo que digo es que lo he visto entrenar, acaba de llegar.

José Giacone: Eso siempre nos ha costado en el Herediano, tenemos la firme convicción o promesa de tratar una vez más de que ahora sí sea a largo plazo. José Giacone tiene todo para ser el entrenador que andamos buscando, esperamos que se nos dé y lo podamos tener a largo plazo.

Nuevo estadio: Nosotros dijimos que era para mediados del 2026, no ha pasado. Esperamos el próximo campeonato, no este, si no el otro, sí jugar en el Eladio Rosabal Cordero.

Herediano: Ya empezamos enmendando al hacer una buena escogencia en jugadores y cuerpo técnico, creo que la pretemporada pasada no fue la mejor que pudimos haber tenido.

Jugadores: Todos están puestos a la orden del cuerpo técnico y empezamos temprano con una mini pretemporada.

Presión: Estaba el tema del tricampeonato, tenemos que ir sobre eso, no podemos dejar presionarnos, es el peor enemigo de cualquier persona o cualquier equipo. Estamos seguros que haciendo bien el trabajo logramos el objetivo.

Fichajes: Yo hablo de los que están hoy, luego será el cuerpo técnico que decida. Hay que hablar de los que tenemos hoy.