En Herediano apuntan a la defensa como la clave de su éxito

En el Herediano aseguran que la clave del éxito en este inicio de certamen ha sido su efectividad en defensa.

Los florenses mantienen su valla invicta, luego de que en tres duelos no recibieran goles.

Su reto es mejorar estas cifras con respecto al torneo anterior, en el que, de 18 partidos, dejaron su portería en cero en cinco ocasiones. Es decir, les marcaron en el 73% de los encuentros.

Ahora los rojiamarillos, que marchan líderes, se alistan para su visita a Liberia este fin de semana.