Elías Aguilar: "No hubiera tenido el coraje para irme a otro equipo"

"Sí hablé con dos equipos realmente, pero bueno... todo quedó en eso. En el momento que me pasa lo de China, que no esperaba, el primero que me llamó fue Jafet Soto. Yo necesitaba estar manteniéndome bien físicamente, ellos me abrieron las puertas, es de buen ser humano ser agradecido, no hubiera tenido el coraje, o no sé cómo se le puede decir, para irme a otro equipo sabiendo que ellos me abrieron las puertas donde necesitaba, me sentaron en el camerino y desde que hablé con ellos me siento feliz", indicó Aguilar.