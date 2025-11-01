El tigre anda suelto: Herediano asciende al quinto lugar

Ahora sí: el tigre anda suelto, otra vez. El Herediano triunfó 0-1 ante Sporting FC y ascendió al quinto lugar.

Un solitario gol de Brian Rubio (31’) le permitió al equipo dirigido por Jafet Soto seguir en la pelea por clasificar.

Con este resultado, el Team ascendió al quinto puesto con 19 puntos, a solo una unidad del Cartaginés. Eso sí: los brumosos con dos partidos menos.

Los brumosos jugarán este domingo a las 11 a. m. frente a San Carlos en el Fello Meza. Además, el equipo blanquiazul también le adeuda al calendario un juego contra Alajuelense.