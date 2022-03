El Herediano campeón no supo manejar el éxito

Hugo Viegas es argentino, pero dice ser un tico más. En plena época del debate sobre cortoplacismo en procesos en el banquillo respira con tranquilidad tras su salida de Herediano, junto con Jeaustin Campos.

Viegas conversó con Teletica.com a fondo. Expuso las principales razones del por qué el equipo campeón hace dos meses, no pudo ganar en lo que va del 2022.

Manejo de curvas de rendimiento, relajación ante objetivos cumplidos, idas a la Selección Nacional y regreso sin estrés competitivo son parte de las razones expuestas por la mano derecha de Jeaustin Campos.

“Yo creí que estaríamos largo plazo en Herediano", lo dice en un tono sentido, pero también con calma "por la satisfacción de lo realizado".



​En su análisis hay que tomar en cuenta desde el momento en el que toman el equipo, pues lo llevaron a los primeros puestos y lo hicieron campeón en el Centenario.

"Sinceramente fue un click positivo desde el momento en que llegamos. Encontramos un plantel golpeado, pero con condiciones. Jeaustin y yo somos muy apasionados. Empezamos a dar armas para sacar buenos resultados. Lo clave que hubo fue el convencimiento hacia los muchachos. Ahí se generaron los resultados y el equipo se consolidó", comentó Viegas.

Al comenzar a entrar en razones específicas sobre por qué no se dieron esos resultados este 2022, el exasistente de Jeaustin confiesa que sin ser adrede, cuando un deportista de alto nivel logra objetivos por los cuales se trabajó de manera muy ardua, se suele caer en un estado de relajación.

"Siempre hay una curva de rendimiento, hay una presión extra, fueron finales, también tuvimos que jugar la gran final y ahí hay un respiro. Tuvimos solo 10 días y empezamos de nuevo sin siete seleccionados, dos expulsados y tres lesionados. Cualquier plantel en el que saquen el 50% de los jugadores se va a ver afectado. Son varias cosas", añadió.

Específicamente, sobre el tema de los seleccionados nacional, Viegas expresó que pasó algo similar al grueso del plantel, pues la Tricolor necesitaba ganar y sacó siete de nueve puntos en la fecha triple de final de año y por eso también llegaron en un estado de forma distinto.

​"A veces inconscientemente y no digo solamente los muchachos, a uno le pasa, salir campeón, a veces uno dice: 'Me relajo' o piensa: 'Vengo de la Sele, de todo este trajín, estoy cansado e inconscientemente no se hace la recuperación tras pérdida o se economiza energía y eso afecta. Son detalles que afectan, pero no se le puede echar la culpa a los muchachos. Eran partidos de mucha presión, esto es un conjunto y un todo. A veces en el fútbol es así", agregó.

La culpa siempre la tiene solo un responsable.



En el fútbol tico, los procesos son escasos, por lo general, el entrenador es el que lleva las de perder cuando las cosas no salen como la dirigencia espera.

Viegas sostiene en que "sinceramente creía que teníamos largo plazo para seguir trabajando más con la estructura del equipo y nuestra manera de trabajar".

Hugo es de nacionalidad argentina, pero se siente un costarricense más, pues ya tiene mucha experiencia en banquillos nacionales.

​Se plantea también la interrogante sobre si hay más paciencia con los técnicos foráneos.

"Soy un tico más, pero eso pasa mucho en todos lados porque estuvimos en Bolivia y si hay un argentino o uruguayo lo escuchan más, siempre pasa, si vas a contratar un cuerpo técnico tenés que hacer un estudio previo de cómo trabaja y su planificación. Yo no puedo contratar así porque así, a veces se da que le dan credibilidad al de afuera, tiene razón Jeaustin y pasa", concluyó.