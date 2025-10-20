El complicado futuro de Herediano: opciones de clasificar cada vez son menos

Con 13 puntos en igual número de partidos, el Club Sport Herediano vive un presente complicado y sus opciones de clasificación en el Apertura 2025 se reducen cada jornada.

Los rojiamarillos son sétimos con 13 puntos en 13 juegos, mientras que el Cartaginés, cuarto lugar, suma 20 unidades.

13 puntos en 13 PJ. Lo del #Herediano es un fiasco.

Le quedan 5 fechas y 15 puntos en disputa. Su único camino es ganar todo y esperar que los 6 equipos que están arriba cedan terreno.

Las puertas de la semifinal se le cierran y con el ello la opción al Tri.

Muy limitado el Team. — Christian Sandoval (@c_sandovalp) October 19, 2025

En el juego de números que debe hacer Herediano, es importante considerar que 28 es el máximo de puntos a los que puede aspirar, además de que Cartaginés tiene un partido pendiente.

“Tenemos que hacer un alto. Podría decir que estamos mal, pero estamos a seis puntos de la zona de clasificación”, afirmó Jafet Soto tras la derrota ante Liberia.

Los florenses enfrentarán ahora cinco finales, comenzando en la jornada 14 cuando recibirán a Cartaginés. Luego visitarán a Sporting, viajarán al Saprissa, recibirán a San Carlos y cerrarán el torneo en Pérez Zeledón.

“Entiendo que somos Herediano y entiendo las exigencias. También entiendo que en las previas solo se habla de cosas negativas, del ‘alma’ y de todos esos temas. Sé contra quién juego y contra quién compito, y no solo hablo del equipo rival o de los once que están en cancha. Compito también contra el arbitraje y contra muchas situaciones externas que no quieren ver al Herediano donde tiene que estar”, concluyó Soto.