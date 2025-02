El campeón se centra en Concacaf: “Es una final para nosotros”

El campeón nacional, Herediano, marcha líder en el torneo y se prepara de cara a su reto de Concacaf.

El club jugará el partido de vuelta ante el Real Salt Lake este miércoles a las 7:30 p. m. La seria marcha 0-0.

Hay varios jugadores que no podrán viajar por temas de visa y también por lesiones. Marcel Hernández, Jesús González, Yurguin Román, Yurguin Román y Joseph Bolaños son algunos de los futbolistas que no estarán en ese compromiso.

“Son varios los que no van a poder viajar, esta es una planilla amplia y tenemos que responder. Me tomo estos partidos con mucha pasión, es una final”, comentó Vargas.

El estratega rojiamarillo afirmó que el equipo está listo para este reto.

“Las cargas están bien manejadas, no hemos repetido un once y hemos venido ganando. No todo ha salido perfecto, pero eso nos da confianza para sacar el resultado. El equipo viene bien”, añadió.

Además, Vargas enfatizó que el club llega a duelo “con la moral al tope”, pues marchan como líderes en el torneo nacional

“Ellos se han mantenido en la ecuanimidad y nosotros también, este equipo está para ganar todos los partidos. La estrategia se comienza a trabajar este domingo. Desde que empezó el torneo, este equipo no ha tenido descanso. Es importante llegar con la moral al tope y como líderes”, concluyó.