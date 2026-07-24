Diego Giacone: "Todos van a luchar para intentar bajar al campeón"

El asistente técnico de Herediano, Diego Giacone, reconoce que todos quieren vencer al actual campeón nacional.

Giacone y el Team debutan en el Apertura este jueves a las 8 p. m. ante Puntarenas en el estadio Carlos Alvarado.

"Cuando un equipo sale campeón todos van a luchar para intentar bajar el campeón, trabajamos duro, tenemos una planilla de calidad, dos jugadores importantes por posición y es buen sustento para lo ajetreado que se viene", comentó Giacone.

Estos fueron los temas que tocó Diego Giacone en Teletica Deportes Radio:



Fernando Lesme: Va a tener que esperar, si Dios quiere ahora a medianoche llegará toda la documentación para ponerse a las órdenes nuestras.

Favoritos: Cuando un equipo sale campeón van a luchar todos para intentar bajar el campeón, trabajamos duro, tenemos una planilla de calidad, dos jugadores importantes por posición y es buen sustento para lo ajetreado que se viene.

Conocimiento de planilla: Tenemos conocimiento de los muchachos, ellos también nos conocen bien, no hay que andar escarbando mucho, ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer y nosotros también. Tenemos mucha confianza en que lo que va a venir es bueno.

Nuevo estadio: Es una ilusión, es un estadio de primer nivel, con las instalaciones que tiene ilusiona a cualquiera, tiempo al tiempo, esperar que se inaugure e intentar hacerlo una fortaleza.

Descanso: Es prioritario, tenemos que manejar las cargas, tuvimos partidos en pretemporada y las cargas se han manejado muy bien, estamos muy contentos porque físicamente los jugadores están bien.

Copa Centroamericana: La queremos ganar, queremos ganar, imponernos, hay equipo s muy importantes, pero esos equipos también respetan a Herediano.