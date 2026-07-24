Diego Giacone: "Todos van a luchar para intentar bajar al campeón"
Esto fue todo lo que dijo el asistente técnico de Herediano previo al debut en el torneo.
El asistente técnico de Herediano, Diego Giacone, reconoce que todos quieren vencer al actual campeón nacional.
Giacone y el Team debutan en el Apertura este jueves a las 8 p. m. ante Puntarenas en el estadio Carlos Alvarado.
"Cuando un equipo sale campeón todos van a luchar para intentar bajar el campeón, trabajamos duro, tenemos una planilla de calidad, dos jugadores importantes por posición y es buen sustento para lo ajetreado que se viene", comentó Giacone.
Estos fueron los temas que tocó Diego Giacone en Teletica Deportes Radio:
Fernando Lesme: Va a tener que esperar, si Dios quiere ahora a medianoche llegará toda la documentación para ponerse a las órdenes nuestras.
Favoritos: Cuando un equipo sale campeón van a luchar todos para intentar bajar el campeón, trabajamos duro, tenemos una planilla de calidad, dos jugadores importantes por posición y es buen sustento para lo ajetreado que se viene.
Conocimiento de planilla: Tenemos conocimiento de los muchachos, ellos también nos conocen bien, no hay que andar escarbando mucho, ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer y nosotros también. Tenemos mucha confianza en que lo que va a venir es bueno.
Nuevo estadio: Es una ilusión, es un estadio de primer nivel, con las instalaciones que tiene ilusiona a cualquiera, tiempo al tiempo, esperar que se inaugure e intentar hacerlo una fortaleza.
Descanso: Es prioritario, tenemos que manejar las cargas, tuvimos partidos en pretemporada y las cargas se han manejado muy bien, estamos muy contentos porque físicamente los jugadores están bien.
Copa Centroamericana: La queremos ganar, queremos ganar, imponernos, hay equipo s muy importantes, pero esos equipos también respetan a Herediano.