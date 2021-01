Desde el 2010 Herediano no arrancaba tan mal un torneo

El Club Sport Herediano, con su pérdida en Jicaral, repitió el peor arranque de torneo de los últimos años.

Justamente fue en el Verano del 2010, cuando los rojiamarillos habían iniciado el torneo con tres derrotas y un empate, obteniendo solo un punto de 12 probables.

En aquella ocasión los dirigidos por Luis Diego Arnáez arrancaron el certamen perdiendo 1 a 0 ante Alajuelense, luego empataron 0 por 0 ante el Cartaginés, después cayeron en casa 3-1 contra Pérez Zeledón y en el cuarto juego volvieron a caer, esta vez de visita ante Águilas Guanacastecas con marcador de 2-1.

El mismo 8% de rendimiento es el que posee el “Team“ en el actual campeonato, luego de derrotas ante Sporting, San Carlos, Jicaral y el empate contra Grecia.

La única diferencia es que con Arnáez los heredianos anotaron dos goles y recibieron seis, mientras que en el torneo en curso al mando de Palomeque los florenses han logrado concretar en cuatro oportunidades pero han visto su portería vencida en ocho ocasiones.

Más allá de preocuparse el entrenador Fernando Palomeque se concentra en mejorar la situación del equipo y encontrar el rumbo que los lleve a dejar la mala racha y sumar de tres en el certamen.

“Mi trabajo me tiene que avalar, a mi no me trajeron al Herediano por amistad, me trajeron por lo que sé y por lo que he trabajado. En el momento que yo vea que no le proyecto al equipo me voy sin problemas“, expresó Fernando Palomeque.

El Herediano tendrá semana larga de trabajo para preparar el partido y buscar los primeros tres puntos del campeonato, cuando se enfrenten el próximo sábado al campeón nacional Liga Deportiva Alajuelense a las 8:00 p. m. en el Estadio Nacional.

*Datos de Daniel Calderón.