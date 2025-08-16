Darril Araya: “No podemos perder más en casa, es nuestra fortaleza”

En el inicio del torneo, el Team Florense, que busca el tricampeonato, ya ha dejado puntos en casa tras empatar con Guadalupe y perder ante Puntarenas FC. Por esta razón, los florenses ven el juego de este sábado ante Pérez Zeledón como la oportunidad para poner fin a la fuga de unidades como locales.

“En casa siempre hay que ganar. Ahora pasamos la página; no podemos perder más en casa, es nuestra fortaleza”, destacó Darril Araya.

Tanto los rojiamarillos como los Guerreros del Sur suman cuatro unidades y buscan seguir escalando posiciones.

En Herediano aprovecharon una semana larga para prepararse, con su nevo entrenador, Hernán Medford, ya que los visitantes han demostrado ser un rival complicado en las primeras jornadas.

“Sabemos que es un equipo aguerrido. Siempre vienen a pararse bien, traen su planteamiento y nos complican. Creo que tenemos que salir intensos desde el inicio e ir a buscar el partido nosotros”, concluyó Araya.

CS Herediano vs. M. Pérez Zeledón

Estadio: Carlos Alvarado

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Hora: 8:00 p. m.

Uniformes:

Herediano: camiseta amarilla con franja roja transversal, pantaloneta y medias negras.

Portero: camiseta, pantaloneta y medias azules.

Pérez Zeledón: camiseta, pantaloneta y medias blancas.

Portero: camiseta, pantaloneta y medias naranjas.

Arbitraje: