Danny Carvajal: El portero menos batido del torneo

El portero de Herediano, Danny Carvajal, vive un gran momento en el arco, es el menos vencido del campeonato nacional con cuatro goles encajados.

Carvajal reveló qué fue lo que cambió para vivir una temporada diferente a la del semestre anterior.

﻿

"El torneo pasado tuvo una lesión de rodilla grave que lo mantuvo afuera mes y medio, me anotaron algunos goles que me fueron mentalizando negativamente y que las cosas no estaban saliendo, tenía el arco muy grande, como dicen los porteros, y cada remate era peligroso", comentó Carvajal.

Además, eso determinó que el torneo anterior, Jafet Soto colocara a Aarón Cruz como estelar y Carvajal al banquillo.

"Aarón entró, lo hizo bastante bien, yo aproveché esos meses para cambiar el chip en la parte mental, de que las cosas no estaban saliendo bien y empezar la pretemporada que el torneo iba a ser bueno, el técnico José Giacone me dio la confianza", añadió.

Danny destacó que "este torneo estoy mentalizado en que estamos haciendo bien las cosas y salgo pensando en que no nos van a anotar y eso ha permitido que en ocho partidos hemos recibido cuatro goles".

El próximo partido de Herediano será este sábado a las 8 p. m. en casa frente a Pérez Zeledón.