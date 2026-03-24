Cuatro goles en cuatro fechas catapultan a Marcel Hernández al liderato de goleo

El cubano Marcel Hernández, de Herediano, ha brillado en una temporada donde la lucha por el goleo no termina de calentarse. El que sí está enrachado es él, quien ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro partidos.

Esto lo catapultó a la parte alta de la tabla y confirma su buen momento y que es un atacante de peso.

Marcel no marcaba por campeonato nacional desde finales de enero, cuando anotó en el triunfo 2-1 ante Puntarenas, pero estas últimas fechas han sido provechosas.

En las cuatro jornadas de marzo, solo en una no anotó, pero le hizo dos goles a Alajuelense el sábado pasado.

Una semana antes, la víctima había sido Liberia. El 9 de este mes, ante Saprissa, se fue en blanco, pero había iniciado la racha una semana antes con una diana ante Guadalupe.

El mes de marzo le ha permitido a Marcel Hernández dejar atrás a Brian Martínez, de San Carlos.

El mexicano suma cinco goles, pero los ha hecho en siete partidos.

Mientras Marcel promedia 0,54 goles por juego, Martínez tiene un promedio de 0,71, siendo el goleador más eficiente del Clausura 2026.

Esto significa que Hernández lidera, pero lo persigue un atacante de cuidado.