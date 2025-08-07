Continuidad de Pablo Salazar está en duda tras derrota en Nicaragua
El inicio de temporada el Team no ha sido el esperado.
La continuidad del técnico de Herediano, Pablo Salazar, está en duda tras la derrota 4-2 ante el Diriangén FC en Nicaragua.
Al finalizar el juego, medios de comunicación ticos presentes en Nicaragua como Radio Columbia y el periodista Ferlin Fuentes reportaron una reunión de la dirigencia Fuerza Herediana.
"Estábamos hablando de eso (continuidad de Salazar) y de aquí a mañana esperamos tener una decisión tomada. Ahora vamos para el hotel y en el transcurso de la noche vamos a seguir reunidos", dijo Pérez a Columbia.
El encuentro fue entre los dirigentes Jafet Soto, Scott Branon, Aquil Alí, Víctor Hugo y el gerente deportivo Gustavo Pérez.
Este inicio de temporada ha sido muy complicado para el Team, pese a ser bicampeón.
Los florenses tienen un triunfo 4-2 contra Real España en Copa Centroamericana y en este mismo torneo una derrota 4-2 ante Diriangén.
Además, en el Apertura de Costa Rica, el equipo registra un empate sin goles frente a Guadalupe y un revés 2-3 tras medirse a Puntarenas FC.