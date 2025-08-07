Continuidad de Pablo Salazar está en duda tras derrota en Nicaragua

La continuidad del técnico de Herediano, Pablo Salazar, está en duda tras la derrota 4-2 ante el Diriangén FC en Nicaragua.

Al finalizar el juego, medios de comunicación ticos presentes en Nicaragua como Radio Columbia y el periodista Ferlin Fuentes reportaron una reunión de la dirigencia Fuerza Herediana.



"Estábamos hablando de eso (continuidad de Salazar) y de aquí a mañana esperamos tener una decisión tomada. Ahora vamos para el hotel y en el transcurso de la noche vamos a seguir reunidos", dijo Pérez a Columbia.



El encuentro fue entre los dirigentes Jafet Soto, Scott Branon, Aquil Alí, Víctor Hugo y el gerente deportivo Gustavo Pérez.

Este inicio de temporada ha sido muy complicado para el Team, pese a ser bicampeón.

Los florenses tienen un triunfo 4-2 contra Real España en Copa Centroamericana y en este mismo torneo una derrota 4-2 ante Diriangén.

Además, en el Apertura de Costa Rica, el equipo registra un empate sin goles frente a Guadalupe y un revés 2-3 tras medirse a Puntarenas FC.