Con un misil al ángulo, Herediano firma empate en el Morera y sigue en la cima

Con un golazo de otro partido, el Herediano sacó un valioso empate 1-1 en su visita a Alajuelense con lo que defiende la cima del Clausura 2026.

Alajuelense fue más en el partido, pero su falta de contundencia no le permitió llevarse los tres puntos, pese a ser digno merecedor de ellos.

Pero al frente se encontraron con dos obstáculos: la gran noche de un Danny Carvajal más que aplomado bajo los tres palos rojiamarillos y un tremendo cañonazo de Darril Araya que hasta algunos manudos aplaudieron tímidamente en las graderías.

Cuando la Liga parecía ahogarse con las incontables acciones fallidas, apareció el goleador Ronaldo Cisneros para abrir el marcador al 72’, lo que provocó un júbilo en todo el estadio.

⏰ 72’ Gol de Ronaldo Cisneros que coloca el 1-0 en una buena jugada de Alajuelense. pic.twitter.com/l1Gl0Y6OBK — FUTV (@FUTVCR) February 8, 2026

El mexicano tal vez no tuvo una noche fina, pero en una sola acción se reivindicó y puso a rugir a los leones.

Pero cuando todavía celebraban apareció el golazo de la noche.

Darril Araya se aventuró y sacó un riflazo directo al ángulo, remate imposible para Washington Ortega. Golazo y paridad al 77’.

⏰ 77’ Darril Araya anota el empate para Herediano con un gran remate de larga distancia. pic.twitter.com/scmXU1POxZ — FUTV (@FUTVCR) February 8, 2026

La Liga terminó buscando más el gol, pero sin mayor sobresalto.

Al final, el empate le permite al Herediano seguir en la cima del torneo con 13 puntos indistintamente de lo que haga el Cartaginés este domingo, pues su diferencia de gol es mayor.

Alajuelense queda en el tercer lugar y podría perder posiciones según los resultados de este domingo.







