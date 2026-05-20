¿Cómo se llamará el nuevo estadio de Herediano? Aquil Alí responde

Con la 32 debajo del brazo, Aquil Alí conversó con Teletica.com sobre el título, Fuerza Herediana, los años dorados del club y el nuevo estadio.

—¿Al conseguir el título 32: qué viene ahora para la institución?



Primero agradecer a Dios que logramos conseguir la copa 32 que para todo el Herediano y nosotros, especialmente, los que estamos metidos en Fuerza Herediana, era importante en el Carlos Alvarado porque era posiblemente la última final ahí, queríamos terminar nuestra aventura en el Carlos Alvarado en positivo y ahora empezar el camino en nuestro nuevo estadio siendo campeones. Cuando logremos estar en el nuevo estadio esperamos seguir campeones.



Lo que viene será muy difícil. Ya se escucha que Cartaginés se está armando a un nivel que nunca se ha armado así y la Liga y Saprissa también, va a ser complicado.



—¿Ya se ha dicho de Fernando Lesme, Aaron Suárez, pero habrá más refuerzos?



Sí, yo creo que de los que más han sonado son esos de Fernando Lesme y Aaron Suárez, después hay un muchacho Reggy Rivera, él va a llegar y, posiblemente, habrán salidas y alguna otra persona llegar. Todavía no estamos definidos. Yo creo que tenemos una buena planilla.



Lo hemos demostrado excepto para el torneo anterior que no logramos clasificar. El campeonato recién terminado nos deja buenas decisiones y cambiamos.



—¿En cuanto a las salidas que se podrían venir: ustedes han sido claros que nadie está por encima de club salidas?



Eso siempre es así, los jugadores ellos tienen que saber que tienen que dar, hay muchos que quieren el espacio y al final son 11 que juegan y los suplentes que hay, siempre uno quiere mantener una planilla de 30 jugadores, pero todos deben estar a nivel. Los jugadores saben que deben dar más del 100% para estar en el Herediano.



—¿Podrán jugar pronto en el nuevo estadio?



Yo estoy seguro que en agosto vamos a estar ahí, depende en mediados o finales, pero vamos a jugar ahí el otro torneo. Ya no se puede más. Ya nos hace falta estar jugando en el Eladio Rosabal Cordero. Hemos aguantado mucho y necesitamos estar ahí. Necesitamos más espacio, hay mucha espera.



—¿Cuál será el nombre que tendrá el nuevo estadio?



Siempre va a ser el Eladio Rosabal Cordero, se va a mantener.



—¿Y si llega una empresa y quiere poner un patrocinio sería Eladio Rosabal Cordero y el nombre de la empresa?



En este momento si pasa algo así es ir a hablar con a la asociación y hacer una asamblea, hay que respetar eso del nombre. Habría que pedir el aval de los asociados, igual siempre se va a mantener y que se diga Eladio Rosabal Cordero y tal nombre.



—¿Es esta la mejor época del Herediano?



En una de las sesiones, el fiscal de ese momento dijo que nosotros hemos hablado de los tiempos dorados, pero cuando comparamos estos años y lo que hemos logrado es increíble. Hemos logrado campeonatos nacionales, muchos títulos.

—¿Ahora con el nuevo estadio buscarán ser los más ganadores de Costa Rica?

La idea siempre es ir por más y nosotros hemos logrado de hacer cosas importantes en nuestro estadio y esperamos mantenerlo. Por ejemplo, al América nunca ningún club tico le había ganado, nosotros no solo le ganamos, lo hicimos 3-0. Hemos hecho la fortaleza del Rosabal Cordero, eliminamos al León ahí. Le jugamos al Atlanta United, campeón de MLS, ahora queremos regresar y mantener eso es muy importante para nosotros y convertirlo en un lugar que es difícil.

