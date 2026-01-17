Clásico con casa llena: Herediano confirma lleno total ante Saprissa

El Herediano y el Saprissa protagonizarán este sábado uno de los duelos más atractivos de la fecha dos del Torneo de Clausura, en un compromiso pactado para las 8 p. m. en Santa Bárbara.

La expectativa en torno al clásico nacional es total, al punto que el conjunto florense confirmó que el encuentro se disputará a estadio lleno, luego de que se agotaran todas las entradas disponibles para el compromiso.

“Les informamos que se agotaron las entradas para el juego de esta noche. Jugaremos a estadio lleno en Santa Bárbara”, comunicó Herediano a través de sus canales oficiales, destacando el respaldo de su afición para este compromiso clave.

El choque entre rojiamarillos y morados promete alta intensidad, no solo por la histórica rivalidad entre ambos clubes, sino también por la importancia de sumar puntos en las primeras jornadas del certamen.

Herediano buscará su segunda victoria en el torneo ante un Saprissa que llega con la intención de conseguir su primer triunfo tras empatar ante Puntarenas FC.







