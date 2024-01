Caso de dopaje de Erick "Cubo" Torres se dio por curar una uña encarnada

“Fue una cuestión médica, meramente que se usó, fue de una sustancia como neobol específicamente en una uña del pie, él no sabía de la situación y evidentemente uno como jugador espera que los médicos del club lo asesoren y le digan qué usar y qué no, pero es una cuestión que nos toma por sorpresas y al jugador le noticiaron ayer en la madrugada y es algo que no está dado por concreto, pero tenemos que llevarlo poco a poco y con los pasos correspondientes”, expresó el representante a los micrófonos de Teletica Radio.

“Evidentemente, se usó para sanar más rápido y ahí en la cuestión del club se sabía y no creo que haya pasado un poco más. Sabemos que el Cubo no tenía la intención, pues, ha sido todo un profesional en su carrera y estamos anuentes a presentar las pruebas”, añadió García.

Eso sí, aplaude la actitud del Team, quien ha apoyado al jugador en todo momento sin importar si su futuro sea con el cuadro rojiamarillo. “Lo poco que hemos platicado con el Herediano, la verdad es que se han portado impecables. Robert y Jafet, pero nosotros sabemos perfectamente que se tiene que desvincular del Herediano, nos han ofrecido la ayuda, pero ya es un tema personal. “El jugador por precaución de nosotros está tratando de no meterse en cuestiones de fútbol, estamos analizando todo, mañana tendremos una reunión, el Herediano no tiene nada que ver, entonces no queremos involucrarlo, así que mientras presenta su descargo en los próximos siete días, mejor que quede fuera mientras tanto”, aseveró el representante.



El Herediano envió un comunicado confirmando la situación y dejó entrever que determinarán qué hacer con el futbolista en las próximas horas.



Él nos pidió apoyo con un abogado personal y estamos gestionando las situaciones pertinentes. El Herediano no tiene nada que ver acá, ellos no sabían y por medio de nosotros se nos notifica, ellos no están embarrados ni nada, fue a mitad de noviembre cuando estaba con la ADG. Erick todavía no puede asimilarlo”, añadió.



Finalmente, García manifestó que hablarán con Guanacasteca para que les brinde una explicación de lo que sucedió, pues a su criterio faltó información.



“Tenemos que hablar con la ADG, pues, sucedió mientras trabajaba con ellos y que nos apoyen a dar una explicación o algo qué fue lo que pasó y es un tema de allá por mientras. Lo que hemos hablado con el Herediano ha sido humano, no hemos tocado situación del contrato ni nada, eso se agradece bastante al club, pues lejos de preocuparse si lo van a usar o no, todo ha sido para apoyarlo”, sentenció.