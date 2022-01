Buena relación con Jafet Soto inclinó la balanza para renovación de Jeaustin Campos

¿Cuánto puede involucrarse Jafet Soto en las decisiones del técnico Jeaustin Campos en el Herediano? ¿Es un mito que Jafet toma determinaciones en el primer equipo?

El timonel florense es claro que tiene una buena relación con el gerente general y que lejos de lo que podría pensarse no ha sentido nunca ninguna intromisión en su trabajo.

Lo anterior, unido a que el estratega cree en el proyecto rojiamarillo, llevaron a Jeaustin a extender su vínculo hasta el 2024.

"Desde que yo llegué tengo una perfecta relación con Jafet, tenemos una amistad desde hace muchos años por nuestros padres. Siempre nos hemos respetado, como contrincantes y ahora estando en el mismo barco, él (Soto) ha sido un profesional muy respetuoso", comentó Campos.

Aclaró que pese a tener un vínculo largo con el plantel no se confía en eso y piensa más en desarrollar aún más su idea en este semestre.

"Yo vivo el día a día. Como inicié el torneo anterior, así lo vivo hoy. Qué tan beneficioso o que tan sólido es el proyecto pues la junta directiva puede decirlo. Todos los campeonatos los he vivido así. He ganado y he perdido, pero el partido siguiente es la revancha", añadió.





El entrenador del campeón nacional explicó que no quiere aires de grandeza en su camerino y por eso eliminó cualquier intento de relajación de los jugador, producto del reciente título.