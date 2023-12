Breansse Camacho: "A Alajuelense siempre le hemos hecho daño"

Camacho aseguró que pese a que los últimos resultados no los habían acompañado enfrentando a la Liga, esta vez demostraron lo bien que lo venían haciendo en anteriores juegos.

“A Alajuelense siempre le hemos hecho daño, en la serie anterior (Copa Centroamericana) estuvimos cerca de dejarlos fuera, pero Herediano no solo es de hoy, hoy la diferencia fue que lo reflejamos en el marcador.

Eso sí, Breansse mandó un mensaje de preocupación, pues asegura que el arbitraje no fue parejo en el partido.

“Salgo preocupado, veo una acción que querían lesionar a Elias y el árbitro no sanciona como debe sancionar. Me da la sensación de que querían expulsar a Jafet desde antes del juego, pues ni podía hablar, me preocupa que esto es una serie de 180 minutos.