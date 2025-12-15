Axel Amador ya no jugará en Herediano

El futbolista Axel Amador no continuará como jugador de Herediano, según lo anunció el club florense la tarde de este lunes.

“Agradecemos su compromiso y dedicación en el periodo que vistió la camiseta rojiamarilla”, destacaron los heredianos.

Eso sí, Amador ya tiene nuevo club para el próximo torneo. Se trata de Guadalupe FC.

Una vez salió del Team, el jugador fue oficializado como nuevo guadalupano.

Guadalupe FC peleará por noveno descender el próximo semestre. El club terminó noveno con 13 puntos, mismo que San Carlos, pero con mejor gol diferencia (-16 frente a -15).