Audiencia en caso de Jafet Soto y Comisario de Unafut fue este jueves

El técnico de Herediano, Jafet Soto, y el comisario de Unafut, Erick Mora, tuvieron audiencia este jueves por la acción que se dio durante el partido del pasado 22 de febrero, ante San Carlos (1-1).

Ese día, al minuto 63' el Team iba a realizar dos cambios y esto quedó captado en la transmisión oficial del compromiso:

Tras haber escuchado a las partes involucradas en el caso, el Tribunal Disciplinario deberá tomar una determinación en este caso, aunque se desconoce cuándo se hará.



Del Informe del Comisario se desprende:

"En el minuto 64 de juego, al momento de realizar dos sustituciones el equipos Herediano, me aproximé a la zona técnica, ya que según lo estipulado, corresponde tomar fotografía de las boletas de sustitución, para enviar a la televisora oficial, antes de que se realice la misma", cita el texto.

Y agrega: "En ése momento se me abalanzo el señor Jafet Soto Molina, de forma agresiva, encarándome y arrebatando de mis manos, de manera irrespetuosa las boletas mencionadas, además gritándome lo siguiente, "No toques ni atrases a mis jugadores, ellos entran ya, no jodas pura mierda, picha, picha con vos, jala, jala de aquí" en forma reiterada, luego me siguió hasta la media cancha, repitiendo y vociferando algunas de las mismas palabras ofensivas y obscenas descritas antes. Mi reacción a lo anterior fue ignorar al señor en mención, sin entrar en polémicas, tampoco le respondí palabra alguna, no queriendo entrar en su juego altanero, prepotente, insolente e irrespetuoso. Está por demás decir, que debido a este incidente, no pude completar la gestión de enviar la información de las sustituciones a los interesados".



Presentaron recurso

Ante este informe, el Herediano respondió en defensa de Jafet y presentó un proceso sumario de investigación por error manifiesto contra el informe del comisario.

El Team presentó la documentación necesaria 24 horas después de realizado el partido, pues según las normas, los informes arbitrales o de un comisario sí se pueden cuestionar, tal y como lo hace el cuadro florense en esta ocasión.

¿Qué dijo Jafet?

Tras el partido, al estratega del Team le preguntaron en conferencia de prensa qué había pasado con el comisario y respondió que "el señor comisario se dejó a mis jugadores para tomarle fotos, tiene que esperar a llegar allá, no los puede detener. Él no tiene que tener autoridad sobre mis jugadores, para parar a mis jugadores a medio palo. Él tiene mucha experiencia y se equivocó".