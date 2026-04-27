¡Atención, rojiamarillos! Ya hay precio para la semifinal ante Cartaginés

Ni siquiera ha comenzado y ya el Herediano calienta las semifinales.

El club dio a conocer los premios para el partido de la vuelta de las semifinales ante Cartaginés, programado para el próximo sábado 9 de mayo en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Los precios para la localidad de sol están en 10.000 colones, mientras que para sombra el monto aumenta a los ₡15 mil.

Las entradas se pusieron a la venta este mismo lunes después del mediodía y se podrán adquirir en el sitio www.specialticket.net y las oficinas administrativas.

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Promoción válida únicamente en la tienda de nuestras oficinas administrativas pic.twitter.com/ORio0ji7xL — Club Sport Herediano (@csherediano1921) April 27, 2026

Por si fuera poco, el Team anunció que todos los que adquieran su boleto en la tienda física, ubicada frente al estadio Eladio Rosabal Cordero, tendrán un descuento del 15% en la compra de la camiseta oficial.