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¡Atención, rojiamarillos! Ya hay precio para la semifinal ante Cartaginés

Ni siquiera se ha jugado el partido de la ida y ya el Team prepara una fiesta en Santa Bárbara.

Herediano vs. Cartaginés. Foto: Prensa Herediano
Herediano vs. Cartaginés. Foto: Prensa Herediano
Por José Fernando Araya 27 de abril de 2026, 16:10 PM

Ni siquiera ha comenzado y ya el Herediano calienta las semifinales. 

El club dio a conocer los premios para el partido de la vuelta de las semifinales ante Cartaginés, programado para el próximo sábado 9 de mayo en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara. 

Los precios para la localidad de sol están en 10.000 colones, mientras que para sombra el monto aumenta a los 15 mil. 

Las entradas se pusieron a la venta este mismo lunes después del mediodía y se podrán adquirir en el sitio www.specialticket.net y las oficinas administrativas.

Por si fuera poco, el Team anunció que todos los que adquieran su boleto en la tienda física, ubicada frente al estadio Eladio Rosabal Cordero, tendrán un descuento del 15% en la compra de la camiseta oficial.

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