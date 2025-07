¡Atención, heredianos! Viene mucho avance en el nuevo Rosabal Cordero

El Herediano mostró sus avances en el nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero.

En este video adjunto a esta nota puede observar cómo está la estructura del techo.

"Se va a ver mucho avance en estos días, viene estructura para el Norte, lo fabricado se está colocando, se va a ver mucho avance estos días porque ya vienen saliendo muchas cosas", comentó Felipe López, de la construcción del Estadio.

Teletica.com le consultó a Pablo Salazar, técnico rojiamarillo, sobre si sueña con dirigir al Herediano en el nuevo Rosabal Cordero.

"Sinceramente no lo he pensado. Lo que sí le puedo decir es que me estoy enfocando en este inicio en mi carrera de técnico de Primera División, dar lo mejor de mí, ayudar al club desde aquí, en la mejora de jugadores en darle oportunidad a jugadores jóvenes de liga menor, hacer un buen combinado con los de experiencia, me he enfocado mucho en esto", comentó Salazar.



En el Team esperan poder disputar pronto sus partidos de local en su casa, mientras se culmina la construcción total del estadio.