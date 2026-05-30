¡Atención, heredianos! El Team tendrá exhibición del trofeo de la 32

Los heredianos que gusten compartir con el trofeo de la 32 pueden hacerlo este sábado de 11 a. m. hasta las 6 p. m. en la zona comercial oeste del nuevo Eladio Rosabal Cordero.

"La Copa 32 llega a casa… y vos podés verla de cerca", informó el club en redes sociales.

Recientemente, el Team celebró su nueva estrella luego de vencer a Saprissa en la final 2-1 con goles de Keysher Fuller y Marcel Hernández.



"Vení a tomarte fotos, compartir con la familia rojiamarilla y celebrar una copa que ya es parte de la historia", añade el equipo.

