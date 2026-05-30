Club Sport Herediano
¡Atención, heredianos! El Team tendrá exhibición del trofeo de la 32
El evento será en la zona comercial oeste del nuevo Eladio Rosabal Cordero.
Los heredianos que gusten compartir con el trofeo de la 32 pueden hacerlo este sábado de 11 a. m. hasta las 6 p. m. en la zona comercial oeste del nuevo Eladio Rosabal Cordero.
"La Copa 32 llega a casa… y vos podés verla de cerca", informó el club en redes sociales.
Recientemente, el Team celebró su nueva estrella luego de vencer a Saprissa en la final 2-1 con goles de Keysher Fuller y Marcel Hernández.
"Vení a tomarte fotos, compartir con la familia rojiamarilla y celebrar una copa que ya es parte de la historia", añade el equipo.