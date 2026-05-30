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Club Sport Herediano

¡Atención, heredianos! El Team tendrá exhibición del trofeo de la 32

El evento será en la zona comercial oeste del nuevo Eladio Rosabal Cordero.

Herediano campeón 32/Facebook Herediano
Herediano campeón 32/Facebook Herediano
Por Daniel Jiménez 30 de mayo de 2026, 9:01 AM

Los heredianos que gusten compartir con el trofeo de la 32 pueden hacerlo este sábado de 11 a. m. hasta las 6 p. m. en la zona comercial oeste del nuevo Eladio Rosabal Cordero.

"La Copa 32 llega a casa… y vos podés verla de cerca", informó el club en redes sociales. 

Recientemente, el Team celebró su nueva estrella luego de vencer a Saprissa en la final 2-1 con goles de Keysher Fuller y Marcel Hernández.

"Vení a tomarte fotos, compartir con la familia rojiamarilla y celebrar una copa que ya es parte de la historia", añade el equipo.

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