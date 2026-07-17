Así lucen las butacas del nuevo Rosabal Cordero

La construcción del nuevo estadio Rosabal Cordero marcha a toda velocidad. Una muestra es la colocación de las butacas con las siglas CSH de Club Sport Herediano en colores rojo y amarillo.

Los florenses esperan poder estrenar su nueva joya en el mes de agosto de este año.

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Así lo indicó el propio presidente, Jafet Soto, posterior al compromiso de la Supercopa que el Team ganó 1-0 ante la Liga.

"Esperamos que sea como lo hemos dicho, estamos manejando fechas para finales de agosto", comentó Jafet tras ganar la Supercopa a la Liga Deportiva Alajuelense.

Soto indicó que los atrasos son normales en cualquier obra y más en una tan grande como esta.

"En la construcción pueden haber contratiempos como en cualquier obra y más de esa magnitud podrían haber, esperemos en Dios que no (se atrase), este ha sido un proyecto de fe, donde Dios nos ha acompañado desde el primer día hasta hoy y con mucha fe esperamos estrenarlo el próximo agosto", añadió.

El pasado 15 de junio, el club inauguró la Zona Comercial del nuevo reducto rojiamarillo.