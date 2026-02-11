Así fue la fuerte crítica de José Giacone al Torneo de Copa

El calendario pesado y el Torneo de Copa en medio camino, son las principales críticas que lanzó el técnico del Herediano, José Giacone, tras quedar eliminado su equipo del certamen.

El Herediano cayó 3-0 en cuartos de final (3-1 el global) y quedó eliminado del certamen en lo que fue apenas su debut.

Tras la derrota en el Lito Pérez, el técnico Giacone no se guardó nada y se sinceró con respecto al torneo.

“Nosotros este torneo, realmente si hubiéramos querido poner todas las fichas hubiéramos traído otra gente. El torneo a la vista, está como atravesado”, declaró Giacone tras la derrota.

El argentino no quiso poner mayores excusas y explicó que Puntarenas los venció bien.

“También tenemos seis chicos en la Selección Nacional, estamos mermados en el tema de juveniles, pero no es excusa, felicito a Puntarenas”, añadió.

Finalmente, mandó un recado a la organización el certamen ante lo pesado del calendario.

“No digo nada, esos son los genios que ponen este campeonato en medio de todo”, destacó.

Ahora el Herediano se concentrará en su único torneo del semestre, el Torneo de Clausura y que este sábado enfrentará al Cartaginés en duelo directo por el liderato.







