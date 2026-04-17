Aquil Alí tras 13 años en Fuerza Herediana: "Ahora queremos lograr una Concacaf"

Aquil Alí está de festejo con los 13 años que tiene Fuerza Herediana al frente del equipo. El dirigente tiene mucha historia en el club, estuvo antes, está ahora y su sueño es seguir. En charla con Teletica.com habló del nuevo estadio, del presente de la institución, de la afición y sus mayores anhelos.

—¿13 años se dicen fácil, pero qué significan para usted, considera que Fuerza Herediana le devolvió la grandeza en títulos al club?

Sí, primero que todo agradecer a Dios que nos ha dado todas las posibilidades para estar donde estamos, porque la verdad sin Él no estaríamos donde estamos. Siempre agradecido con Dios.



Saludar a toda la afición herediana y decirles que ya sí estamos acercándonos a tiempos, yo creo que mejores para el Herediano en el sentido de que ya estamos muy cerca para ya tener el estadio, para que empecemos a jugar ahí. Espero que en agosto de este año estemos jugando en el estadio.



Tengo una certeza de que muchos trabajos ya se están viendo ahora y también para mayo se va a mover más. Ya la cancha ya está en camino, muchas de las cosas que se han comprado ya están llegando de China, gracias a Dios. Y esperemos para tener un estadio abierto para el mes de agosto para jugar, pero ya se abrió una de las tiendas de Krispy Kreme.



Yo creo que el 1 de mayo la mayoría de las tiendas ya van a estar abiertas en la zona de los locales comerciales. Y ya estar agradecido con Dios con todo lo que ha pasado porque no ha sido fácil. Son 13 años como vos dijiste, han sido 13 años que los últimos literalmente seis años hemos estado metidos en la construcción del estadio, pero aún así gracias a Dios hemos logrado de sacar títulos importantes como el del 100 aniversario y ahora que estamos en el primer lugar, esperemos de Dios que logramos salir adelante con un título para llegar al 32.



—Recuerdo que fueron el equipo de la década con muchos títulos, ¿Qué ha cambiado en Aquil Alí en todo este tiempo, es un dirigente distinto?

Es que ya son muchos años, en lo personal yo fui directivo, yo entré en la Asociación como directivo en el año 1998 y en el año 2000 yo fui presidente de la Asociación hasta que llegamos en 2008, donde después se convirtió en la franquicia que estuvo en las manos de Doña Roxy Blen, de 2008 a 2012.

Después en 2013 nosotros asumimos como Fuerza Herediana y ya se ha visto el cambio inmenso que ha tenido el Herediano y yo creo que mucha gente siempre hablaba de los años 40 y 50 como los años dorados del Herediano, pero yo creo que los años dorados del Herediano fue esta décadas que acaba de pasar, donde nosotros logramos de ganar como 11 títulos incluyendo el de la Central American Cup.

Yo creo que en lo personal que nunca en un tiempo de 10 años se han logrado de ganar los campeonatos que se han logrado de ganar en ese tiempo.

—¿Usted cree que la afición del Herediano ha crecido desde que llegó Fuerza Herediana al frente?

Lo único que yo puedo decir es que cuando yo ando por todas partes de Costa Rica, que a veces uno tiene que salir porque tengo proyectos fuera de la zona de Heredia, yo veo banderas, gente con camisetas del Herediano que antes no lo veía, entonces eso me hace sentir que sí, la afición herediana ha crecido, pero yo creo que siempre hubo, pero cuando un equipo llevaba los años que nosotros teníamos ﻿de no haber ganado nada, entonces la gente como que no sale, pero yo siento que sí ha crecido mucho y ahora con el nuevo estadio espero que aún crezca más.



—¿Siente que desde que llegó Fuerza Herediana han podido profesionalizar más el club en la parte comercial, están construyendo un nuevo estadio, cambiaron recientemente la marca del uniforme?

El crecimiento, te puedo decir que lo que nosotros estamos analizando, el crecimiento del Herediano, cuando ya el estadio esté completo con todas las cosas que se espera que se va a dar, nosotros calculamos que en ingresos tendríamos que tener cuatro veces más los ingresos que estamos teniendo en este momento, eso posiblemente sobrepasa los ingresos de la Liga y Saprissa, y con eso la idea es que la inversión va a seguir en el equipo y esperemos que esa inversión nos lleve a lo que en ese momento añoramos, que es ganar una Concacaf, y a eso vamos a trabajar.

Gracias a Dios hemos logrado de ganar los campeonatos, cuando firmamos el contrato con la Asociación en ese momento que era de 30 años, se había hablado que en 30 años lograr 10 campeonatos y después podemos conseguir otros 30 años que ya lo logramos, y ahora lo que queremos hacer es lograr una Concacaf, estamos tirando a cinco años para que podamos lograr sacar esa Concacaf con el nuevo estadio y con los nuevos ingresos para enfocarnos a ir a ese título de Concacaf que todos los heredianos añoramos.

—Para hablar del presente del club, yo creo que el Herediano es el equipó que más veces ha estado en primer lugar, es uno de los pocos equipos que no se han quejado del arbitraje: ¿Qué sensación tiene de este equipo?

Yo creo que sin tocar el tema del arbitraje, porque todavía falta tiempo, yo creo que el equipo en sí mismo se ve sólido, el trabajo que se ha hecho, yo creo que la parte de Jafet Soto y la parte gerencial y la Junta Directiva ha sido un buen trabajo para poder tener un equipo que siempre está luchando por esos primeros lugares.

Fallamos en el torneo anterior, pero ya empezamos de vuelta y esperamos que podamos terminar, todavía falta, hay equipos que tienen todavía chance de llegar en primer lugar y todavía falta, entonces no podemos decir que ya hemos logrado de estar en primer lugar, tenemos que luchar para asegurar el liderato para tener certeza de la gran final si por cualquier razón algo pasa.

Tenemos un buen equipo y jugadores enrachados como Marcel que tiene 10 goles, no sé cuántas asistencias tiene, tenemos jugadores como Elías Aguilar que está otra vez en su punto, jugadores en la defensa que están haciendo un súper trabajo como Keyner Brown, Rubio y Sergio y después tenemos a Dani Carvajal, que tiene mucha experiencia y además en la cancha el muchacho Sibaja que está haciendo los minutos, entonces las cosas como que se nos alinearon a justo tiempo y un técnico que está haciendo un buen trabajo en la cancha.