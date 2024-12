Aquil Alí: el dirigente con escudo del Team tatuado en el corazón que sueña con la 30 en el Morera

Aquil Alí llegó a Costa Rica en 1994, nació en Mozambique y tiene nacionalidad portuguesa y canadiense. Su amor por el Herediano fue a primera vista, segunda vista y tercera vista si se quiere.

El escudo lo tiene tatuado en el corazón. Su cariño por el Team lo llevó a meterse de lleno en la dirigencia, a sentir qué es perder una final, a explorar las mieles de títulos históricos, a tomar decisiones difíciles y a saber lo que es estar en la grada de un estadio con impotencia, estrés y ansiedad por lo que pasa en el campo.

En vísperas de una nueva final, Aquil conversó con Teletica.com sobre estar a las puertas de lo que puede ser un histórico título 30 y también tiró más de una frase polémica si no vea nada más cómo inicia esta entrevista.

—Esta Gran Final ha tenido de todo sin iniciar, diferencias por horarios y polémica ante el micrófono, pero... ¿Qué opina usted lo que había dicho Guimaraes de las artimañas en el fútbol?



El que ha hecho muchas artimañas ha sido él (Guimaraes), él era el número uno para artimañas, yo digo: si en el CAR tienen tanto espacio, pueden hacer una escuela de artimañas donde él sería el rector, y Celso Borges un gran profesor porque patea y comete muchas faltas y nadie lo amonesta.



—Precisamente por toda esta polémica de esta Gran Final¿Cómo vive usted como dirigente sabiendo que está en la grada, pero no puede hacer más?

El nivel de estrés que un dirigente tiene yo lo puedo entender, pues lo hemos vivido todos los que hemos estado en finales, al final hacemos todo lo posible por llegar ahí y luego todo está en las manos de los jugadores, ni siquiera de los técnicos.

Esto a uno le da enseñanzas y los que tienen que jugar en la cancha son los jugadores. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacer nada. Le pasa a todos los dirigentes que estamos en estos momentos, lo mismo le sucede a Joseph Joseph, presidente de Alajuelense. Si el contrincante mete el gol, uno se pregunta: ¿Y ahora qué vamos a hacer? Gracias a Dios que tenemos un Jafet.



—Esta es una final con muchos elementos... el Herediano podría ganar el título 30 y alcanzar a la Liga en títulos en el propio Morera Soto, en juego cercano a Navidad, con Jafet Soto, incluso, doña Vicky Ross, presidenta de Unafut, entregándole el trofeo a Herediano... ¿Lo ha pensado?



Al final eso es el fútbol y por eso hay tanta pasión por él, tenemos a la afición nuestra y ellos a la de ellos. En el caso nuestro, nosotros sabemos que hay muchas barreras que pasar antes que llegar a levantar este trofeo, estamos trabajando duro y fuerte, esperar que las cosas se nos den y como dicen… si hay orden y se trabaja con toda la pasión, y el coraje, ahí está Dios para salir adelante, yo soy un creyente muy grande. Yo siempre digo, si uno pone el esfuerzo se va a tener los futuros.



—¿Usted cree que con el nuevo estadio Rosabal Cordero ya tendrían la 30 en las vitrinas?



Ese estadio va a dar un catalizador en términos de empujar al Herediano a otro nivel, el proyecto es ambicioso y nadie creía que tendríamos un estadio así. Nosotros nos tuvimos que comer dos años de pandemia y se nos retrasaron muchas cosas. El proyecto ha sido dinámico, empezamos con una idea y ahora se ha convertido en otra idea. Será carbono neutro, la parte de led, ISO 5001, ser el primer estadio aprobado de parte de los Bomberos y Ministerio de Salud. Hemos puesto todo para tener una representación de lo que será en el futuro y representar a Costa Rica en el nivel y tengamos un estadio orgullo.



—¿Siente que Fuerza Herediano llegó a incomodar a Saprissa y la Liga en esa pelea por títulos?



Yo ya tengo muchos años, yo entré en el año 1998, ya tengo 26 años de ser parte del Herediano, llegué a Costa Rica en 1994, desde hace 26 años, ya uno conoce de qué trata el Herediano, tenemos la capacidad, una afición muy noble, tenemos una afición con mucho arraigo por qué no hacer y tratar de llegar a ser una institución que puede llegar a ganar títulos para tener una afición que ronde entre 30% o 35% del país.

A nivel nuestro, antes uno escuchaba que los años dorados del Herediano fueron los 60s o 70s, pero nosotros queremos que el mejor año sea ahora. Ahora por todas partes uno maneja en el carro y ve muchas stickers en los vehículos o banderas o personas con camiseta del Herediano.

A nosotros nos falta porque la idea nuestra no es solo terminar el estadio, hay otros proyectos que luego los vamos a compartir con todos, la pasión que tenemos es de otro nivel y lo vamos a reflexionar en su momento. Tenemos un ADN herediano increíble, por ejemplo que Jafet Soto tiene cinco tatuajes, otros dirigentes tenemos, en el caso mío, el tatuaje está en el corazón, vamos a hacer cosas grandes.



—¿Ese tatuaje en el corazón existe o me habla en sentido figurado?



Sí existe, yo disfruto muchísimo ver al Herediano, más que cualquier otro partido. Me ha pasado que tengo un viaje el 25 de diciembre, me gané un viaje para irme el 25 y ahora voy a tener que perderlo o ver que hago, pero voy a estar aquí para las finales.



Es un viaje a Argentina, Chile, me lo gané en un concurso y voy a tener que ver si se puede cambiar de fecha o qué hacemos.

—¿Lo suyo con el Herediano fue amor a primera vista?



La situación es que yo soy muy futbolero, yo me instalo en Heredia, uno creció con esa mentalidad, uno apoya a los de la misma zona, yo me instalé en Heredia y ahí no importaba si estábamos últimos o en el lugar que sea. Lo importante era apoyar, como yo siempre he tenido pasión, entré como directivo, luego presidente y hoy en día soy uno de los dueños, se podría decir.



—¿Siente que hay otros dirigentes en el fútbol nacional que tienen su cariño hacia la institución en la que ellos están?

En Costa Rica hay dirigentes que hacen crecer el fútbol. Hay muchos dirigentes como Osael Maroto que hacen crecer a la Federación, Joseph Joseph que hace lo mejor posible con la Liga, Juan Carlos Rojas ha hecho su trabajo, fueron tetracampeones, hay dirigentes que les gusta esto.

Aunque nosotros tengamos diferencias cuando estamos jugando, la relación es muy amigable entre los dirigentes y la idea es hacer crecer esto. Lograr tener jugadores buenos, nosotros tenemos una joya como Andy Rojas que puede salir al extranjero y ser legionario que puede ser importante para la Selección Nacional y que represente bien al país.



—¿Qué sentimiento tiene de una nueva final con el Herediano?



Después de tres años tenemos un anhelo muy grande de estar en una gran final. Soñamos con ganar la 30, por lo que todos queremos.



—De lograr el título, Herediano sería el equipo grande al que menos tiempo le costaría ganar el título 30 tras obtener el 29, ¿Qué le dice eso?



Yo creo que tenemos un contrincante fuerte que es la Liga y ellos tienen mucho tiempo de no ganar un campeonato, va a ser una serie muy pareja. El que falla en cualquier situación, posiblemente sea el que va a perder. Hay que estar súper concentrados y hay un beneficio para ellos que han tenido más tiempo de descansar.



El partido contra Saprissa fue demasiado físico y salieron jugadores con lesiones, pero, por otra parte, mentalmente estamos fuertes. Cada uno tiene sus estados de ánimo y los dos queremos ganar, estoy seguro de que vamos a pelearlo en la cancha. Espero que nosotros logremos el 30 que a ellos les costó y eso que nosotros ya hemos estado en otras finales mucho más rápido.



Nosotros ya estuvimos otras finales y la perdimos contra Saprissa por un penal que Kevin Chamorro le detuvo a Anthony Contreras.



—¿Por lo que se ha visto de Jafet Soto como técnico en esta semifinal y final de fase: ha notado su evolución como entrenador?



Ha sido una evolución grande, una madurez increíble. La madurez de él ha sido increíble en estas series. Él ha estado tranquilo, en la conferencia de prensa dice lo que él piensa y después de ahí, todo lo demás, la madurez ha sido increíble. Él es una persona que se dedica a aprender, aprender y aprender. Un partido del equipo, él lo puede ver hasta 10 veces, así es él. Muy estudioso, demasiado herediano, la pasión de él se ve y la experiencia también.



—¿Cree que Jafet Soto ha aprendido de otros técnicos?



Hay mucho aprendizaje, usted tiene técnicos que han pasado en el equipo y que han ganado muchos campeonatos, está Hernán, Medford o Jeaustin Campos.



De todos los referentes de los técnicos que han llegado, él ha podido aprender, él quiere aprender más, uno puede decir que el nivel de él es superior al de otras personas en Costa Rica.