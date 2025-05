Aquil Alí destaca avance de Jafet Soto como técnico: "Cada vez aprende algo nuevo"

El dirigente de Fuerza Herediano, Aquil Alí, salió en defensa de Jafet Soto y destacó su crecimiento como técnico.

Aquil conversó con Teletica.com sobre todo lo que se ha dicho en micrófonos y cámaras tras el partido de ida de la final (0-0).

También analizó la posibilidad que tiene el equipo de un desempate histórico en títulos con la Liga. 

—¿Cómo analiza el juego de vuelta de la gran final?

Lo que yo veo es que es como costumbre y no solamente en Costa Rica, usualmente, el equipo de casa es que tiene que explotar sus condiciones. El trabajo nuestro era salir con un buen trabajo y para nosotros salir con un empate de La Sabana es un resultado positivo. Todo depende de nosotros, ya no dependemos de nadie.

—¿Cayeron en la Liga en el juego mediático de Jafet Soto?

Yo no creo que sea un juego, ellos están haciendo un juego para caer nosotros. Yo no creo que Jafet ni nadie vaya a decir esas cosas. Son cosas de un muchacho y ahora quiera salir como héroe para que los liguistas digan que está defendiendo los colores de la Liga y él quiere atacar a una persona. Le deseamos lo mejor, lo que está haciendo no es bueno, pero no nos afecta, estamos concentrados.

—Hay jugadores que opinan que lo que se dice en cancha se queda en cancha, ¿Qué opina usted ocmo dirigente?

Es la palabra de ellos contra la de Jafet. Como dijo Osael Maroto, el único que puede definir quién va o no a la Selección es el técnico Miguel Herrera, si pasó o no, Dios sabrá, en el caso mío yo no creo. Lo que se dice en la cancha siempre se ha mantenido en la cancha, cuántas madreadas se dan entre ellos...

—¿Qué tiene Jafet que sabe como jugar estas series en la parte mediática, pero también como técnico que ha mostrado un crecimiento?

Tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, Jafet ya tiene muchos años en el fútbol, Jafet cada vez aprende algo nuevo, han pasado muchos técnicos y cada uno le deja algo que él aprende. Estando en la Federación ha conocido técnicos como La Volpe, Luis Fernando Suárez, Gustavo Alfaro y ahora Miguel Herrera, constantemente está aprendiendo nuevas técnicas.

Ya llevamos 13 años como Fuerza Herediano y somos la misma gente, ya sabemos todo lo que los contrincantes hacen, las movidas y los juegos como la última final, que a nosotros no nos sorprendieron con mucho que nos hicieron en el Morera Soto, todo eso nos enseñó muchas cosas, sobre cómo cuidarnos para que no veten el estadio, por ejemplo.

Me sorprende que los de la Liga no se cuidan en esa parte, ahora tuvieron que jugar en el Nacional fue culpa de ellos mismos. A veces eso afecta en la concentración, lo que más importa es concentrarse en sacar el resultado.

—Esta final tiene tintes especiales porque los dos llegan con 31 títulos: ¿Con todo eso extra también se juega?

Esa final tiene tintes muy bonitos, en el sentido que tenemos 30 títulos nacionales los dos, eso nos lleva a que la Liga viene invicto y nosotros en el primer lugar de campeonato con la cancha a favor nuestro, el estadio nuestro aunque lo llaman plaza es la fortaleza nuestra. Estará llena de heredianos.

Ellos tienen al Macho Ramírez y tienen mucha fe en ellos y nosotros tenemos a Jafet Soto que los jugadores se sienten cómodos con él. No hay ningún favorito, esos juegos son tan intensos.

—¿Esta es la final más importante?

Hay muchos títulos que han sido importantes, cuando la primera vez que ganamos una final en el Ricardo Saprissa fue algo que disfruté mucho porque fue la primera vez en la historia que ganamos un torneo ahí, luego en el Morera Soto, pero todo eso ya pasó, la 30 tuvo su propio valor, ahora sobrepasar a la Liga, si se logra y espero en Dios que se logre.

Hay que pelear con todo, va a ser importante y sería algo que uno va a disfrutar, pero me voy a reservar, al final del partido se hablará, ahora con cautela y humildad, vamos con todo.