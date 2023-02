Aquil Alí defiende a Jafet: "Nuestras decisiones se han convertido en campeonatos"

Ha estado al frente de la institución, llevamos aquí desde el 2012, no hay nadie que conozca mejor lo que lleva por dentro el Herediano. La solución nosotros siempre la tenemos. No vamos a hacer nada que nos afecte, hemos estado en más finales que cualquier otro equipo de Costa Rica, las decisiones que hemos tomado nos ha funcionado, entonces para qué cambiar y para qué la roncha.

Por ejemplo, yo creo que trajimos a Geiner Segura con esa idea, pero igual Geiner no tuvo suficiente chance porque nosotros teníamos varios jugadores en la Selección, cuando regresaron él ya estaba trabajando con otro grupo de futbolistas, cuando llegaron los demás le costó un poquito incorporarlos a ellos. Ya no es tan fácil manejar equipos del Herediano por tener siete jugadores en la Sele, ellos tienen su peso y hay veces se complica para cualquier entrenador que llegue.

Hay que recordar que han llegado muchos técnicos al Herediano y lo han hecho bien, han sido campeones, por ejemplo: Hernán Medford, Marvin Solano, Jafet Soto, José Giacone, Odir Jacques, Jeaustin Campos, no se puede decir que no hemos pensado eso.

Siempre es necesario hablarlo, cuando hay un cambio de un técnico, a veces hay jugadores que no están rendimiento y por el cambio de Jafet no vuelven a jugar hasta que levanten el rendimiento.

No, para nada, por supuesto que no. Lo que diría a Paulo es que se enfoque en lo que está haciendo en Cartago y se deje de preocupar por lo que hacemos nosotros en Herediano.

Al final, la realidad del Herediano es que si alguien no funciona, ahí va a estar a la par Jafet Soto para retomar las riendas, eso es una certeza, no hay ninguna mentira. Nosotros siempre tenemos una persona por si pasa algo, nosotros lo vemos como una fortaleza, otros lo verán diferente.

Por una parte, Paulo dice una verdad, pero la verdad es que a Jafet le gustaría tener un entrenador y él seguir en la parte gerencial, cuando decidimos traer a Robert era para que él tuviera tiempo de enfocarse en lo otro, eso es cierto, lo que pasa es que no fue lo que esperábamos, por eso fuimos adonde Jafet y le dijimos, aquí no hay otra solución y tienes que retomar esto y él, por ser quien es, hace un esfuerzo.

No es tan fácil, nosotros tomamos esta decisión por estos partidos, nosotros queremos enfocarnos en técnicos de Costa Rica, no en traer a alguien y que no tenga la conexión con el equipo, el único que posiblemente la tendría sería Hernán Medford, pero él acaba de llegar y creo que no está pensando en dirigir, entonces nosotros decidimos que lo mejor era dejar a Jafet hacer su trabajo, tenemos ese tiempo para analizar y que otra persona empiece el otro torneo.