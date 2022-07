Anthony Contreras se alista para suplir al lesionado Yendrick Ruiz en el Herediano

14 de julio de 2022, 9:05 AM

Tras una operación de su antebrazo izquierdo, Yendrick Ruiz, prácticamente estaría fuera del Torneo de Apertura 2022, por lo que Anthony Contreras asegura estar listo para suplirlo de la mejor manera.

Contreras toma fuerza para ser el delantero titular del Team este sábado ante el Cartaginés por la Supercopa, más que también se confirmó la lesión del delantero Bryan Rojas.

“Estamos concentrados para el partido de la Supercopa. Estamos ansiosos, queremos jugar y sabemos que es una oportunidad bonita para poder afrontar ese partido”, indicó Contreras, quien comandó el goleo de la Asociación Deportiva Guanacasteca en la pasada campaña.

Contreras podría tener como socio a Giovanni Arturo Campos, héroe de los brumosos en la pasada final, pero que regresó a las filas rojiamarillas luego de su préstamo.

Campos podría ser el escudero del joven delantero, además, también podría aparecer John Jairo Ruiz y Kennedy Rocha, para dar algo de experiencia.

“Tengo que mejorar muchas cosas todavía y acá me están ayudando y aconsejado por parte de los de experiencia que están arriba conmigo y me he ido preparando para poder hacerlo de la mejor manera”, aseveró el atacante.