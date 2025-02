Analistas concuerdan: polémico beso era roja para jugador de Herediano y critican al VAR

La acción que se dio en el juego entre Cartaginés y Herediano generó polémica. En el compromiso, el hondureño del Team Getsel Montes le dio un beso al brumoso Randall Cordero.

La acción se dio en el minuto 57’, cuando brumosos y rojiamarillos llegaron a empujarse.

Beso que quedó grabado en la transmisión de FUTV.

Getsel Montes repartiendo besos 😘 pic.twitter.com/AkzwbpUHDp — TD Más (@tdmas_cr) February 16, 2025

Teletica.com le preguntó a tres analistas arbitrales sobre la acción y si debió ser expulsión o si el VAR debió intervenir.

Estos fueron sus comentarios

Pedro Navarro

De acuerdo con las reglas del juego sí se puede tipificar como una acción para tarjeta roja, claro está, está tipificado como emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante, u humillante, es una actuación ofensiva y humillante ante un adversario, no tengo duda de eso.

Fuera de otro escenario, en un ambiente laboral, público podría ser hasta un delito, podríamos tipificarla como una acción para tarjeta roja, al ser así está dentro de los procedimientos del VAR, cuando hay una acción de tarjeta roja, el VAR debe interferir en esa acción.

Greivin Porras

El arbitraje de Costa Rica y del mundo lo vemos en todas las latitudes donde los árbitros están siendo muycuestionados,s principalmente por no hacer el uso de una herramienta o no hacer el uso correcto del VAR.

Los árbitros que están utilizando el VAR están cometiendo demasiados errores y el árbitro central está apechugando con esta gran responsabilidad.

Con lo del juego, no cabe la menor duda que no solamente el VAR no intervino, extrañamente, sino que lo más preocupante es que ninguno de los cuatro haya advertido de esta situación y se tomara la decisión que se corresponde. Alguien debió haberlo visto, es más, no solamente los cuatro que están en el terreno d ejuego, sino los que están en el VAR.

Esto es un insulto, de hecho que se ha dado contra un adversario, un beso... esto no es parte del juego, está en una actitud de tarjeta roja directa y no debe pasar desapercibido principalmente porque los cuatro árbitros tienen que estar atentos al conflicto que se dio.

Vea lo que pasó, desapercibido, no puede ser que esto pase desapercibido para todos los árbitros, incluido a los del VAR, debieron haber procedido con lo que corresponde, que es la tarjeta roja directa, es un hecho consumado que fue un beso y aquí esto es definitivamente sancionado con el peso de la ley que es la tarjeta roja directa.

Ricardo Cerdas

Es una conducta incorrecta muy clara, este jugador debió ser expulsado si el árbitro no pudo ver o no observó la acción, el VAR debió avisarle al árbitro la situación, indicarle que se acercara a ver la acción, pero no hicieron eso.

Fue un mal accionar del árbitro y un pésimo accionar de la sala VOR que en los últimos juegos nos tienen acostumbrados de malas actuaciones, decisiones que son titubeantes, de acciones que nos dejan preocupados sobre la capacitación o si las personas que están trabajando en la sala VOR están realmente capacitadas para fungir esta labor, fecha a fecha estamos viendo que las cosas no andan bien y que realmente el arbitraje necesita urgentemente una renovación en todos sus campos.



Orlando Portocarrero



Debió haber sido expulsado el jugador de Herediano, Getsel Montes. Basado en la regla 12 que indica que todo jugador que usa un lenguaje o actúa de forma ofensiva, insultante y humillante deberá ser expulsado.



Aquí el jugador pasa de una provocación a un hecho consumado. Me parece que la tarjeta roja era inminente.



La regla es clara, actúa de forma humillante contra un contrario. Aquí falló el árbitro, no me cabe la menor duda que Juan Gabriel Calderón, que es un buen árbitro, no la vio y generó un impacto tremendo, pero me voy más profundo: en qué situaciones debe actuar el VAR, en gol o no gol, penal o no penal, error de identidad de un jugador y en expulsión o no expulsión. Aquí se tipifica esta última.



La regla número 12 indica que todo jugador que actúe de forma ofensiva, humillante debe mostrarse la roja. En este caso falló el árbitro, pero dónde está el VAR.



Ya son más de 170 partidos con el VAR y esto cada vez más es terrible, es vergonzoso, es lamentable. Esto va en detrimento de la calidad del arbitraje.



Por qué la gente del VAR no llamó al árbitro y le dijo que esto era roja. Las personas que están destinando en el VAR son personas que no están capacitadas o no tienen experiencia.



¿Qué dice el informe arbitral?



Teletica.com tuvo acceso al informe arbitral y sobre lo sucedido solo se reporta la amonestación: "Getsel Montes Escobar: por patear a un adversario de forma temeraria".

El informe no contiene nada referente al beso que le dio Montes al jugador blanquiazul.

La acción no fue vista por el árbitro central Juan Gabriel Calderón, ni tampoco por el VAR, Jesús Montero.

Tras finalizar el juego, en la transmisión de FUTV, la periodista Mariela Jiménez le consultó a Montes sobre el beso y el jugador respondió: "¿Beso? No recuerdo. Eso queda ahí en la cancha".

Teletica.com consultó a la oficina de prensa de Cartaginés y afirmaron que el jugador Cordero no se referirá al respecto y que tampoco solicitarán sanción para Montes.