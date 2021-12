Analistas concuerdan: No era roja para Cortes y sí era penal para Saprissa

Los analistas arbitrales Ricardo Cerdas y Greivin Porras afirmaron que el silbatero Juan Gabriel Calderón fue drástico al expulsar al saprissista Wálter Cortes. Además, enfatizó en que sí fue penal de Keyner Brown a Kendall Waston.

"Yo analizo la acción y no la veo para roja. El jugador llega a destiempo, pero no es un golpe que vaya a causar una lesión que se considere grave. No lo golpea en el tobillo, en la rodilla o en la cara que son zonas más sensibles. Desde mi óptica y para una final no alcanza para roja, pero sí una amonestación"; dijo Cerdas.

Por su parte, Porras afirmó: "No veo roja por ningún lado, quizás una amarilla era suficiente".

Además, Cerdas afirmó que la acción de Brown sobre Waston sí es un claro penal.

"Sí da para penal porque el herediano no tiene la mirada en el balón sino en el jugador. Es claro", añadió.

También en criterio de Porras, había también una infracción en el área de Kendall Waston sobre José Guillermo Ortiz.

Sobre la jugada del penal, Cerdas aclaró que Christian Bolaños sí podía volver a tener contacto con el balón, pues la pena máxima la detuvo Esteban Alvarado.

"Alvarado le reclama a los jueces, pero el volante sí puede volver a rematar. Si el remate se hubiera estrellado en el poste, Bolaños no podría haber vuelto a tener contacto con el esférico", citó.

El juego finalizó 1-1 tras los primeros 45 minutos en el Colleya Fonseca.