Analistas arbitrales le dan la razón a Jafet Soto: "Era penal para Herediano"

La polémica en el duelo entre Herediano y Alajuelense (1-1) estuvo a la orden del día, una acción pudo cambiar el resultado del compromiso, pero no fue señalada como penal.

Jafet Soto, entrenador del Herediano, pegó el grito al cielo y consideró que la acción de Alexis Gamboa sobre Andy Rojas era penal, pero ¿qué dicen analistas arbitrales...?

Teletica.com le consultó a Greivin Porras y a Ricardo Cerdas y ambos concluyeron que era penal.

Greivin Porras



Efectivamente, estamos atravesando una crisis todavía mayor en el arbitraje, porque antes se decía que se equivocó, que no lo vio, ahora la pregunta es y qué pasó con el VAR, es peor todavía porque hay tecnología a mano. Mientras la herramienta no se utilice correctamente, vamos a tener todos estos conflictos y falta de credibilidad.



Lo de Diego Campos debió ser roja, no hay ninguna duda y lo de Andy Rojas debió ser penal, no hay duda.



Ricardo Cerdas

Salvo que haya otras tomas que desmientan las que vemos, ahí hay una falta y debió ser señalado penal. Si el jugador de Alajuelense juega el balón, como ellos dicen, entonces debió de reanudarse con un saque de esquina. La decisión no fue la correcta, era penal.

Sobre la falta de Diego Campos a Elías Aguilar, se debe considerar dónde es el impacto, me parece que no es en el Tendón de Aquiles, si hubiera sido esa parte en la parte de atrás es roja. Tampoco es para expulsión porque no hay una fuerza desmedida, no es en una instancia de una zona de peligro cerca del área o en el área.