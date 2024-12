Analista arbitral Greivin Porras: "El VAR tuvo nota 0 porque no ayudó en nada"

El arbitraje de Pablo Camacho llenó de polémica el juego entre Herediano y Alajuelense. El VAR también tuvo decisiones que generaron duda en los aficionados.

En el VAR estuvo Steven Madrigal y el AVAR fue Anthony Bravo.

El exréferi Greivin Porras indicó que los manudos Alberto Toril y Guillermo Villalobos debieron salir expulsados. Además, era penal para los manudos.

"El arbitraje de Pablo Camacho de principio a fin estuvo muy mal, deficiente, desconcentrado, no estaba seguro de lo que estaba haciendo, decisiones claras evidentes que había que tomar, no las tomó. Fue cediendo la autoridad a los jugadores, los futbolistas tomaron el control del juego, perdida de tiempo, patadas", comentó Porras.

Además, Porras consideró que el "VAR lo crucificó".

"El VAR lo crucificó, tras de que él no se ayudó a sí mismo, no se ayudó, el VAR tampoco. La acción de penal del primer tiempo, por lo menos el VAR debió haber indicado que fuera a revisarla, luego cómo no va a ver un codazo de Toril que no se ocupa VAR para eso, hay que tomar una decisión de una tarjeta roja directa y no pasó absolutamente nada", añadió.

Incluso, le dio una nota 0 al videarbitraje. "Luego una clase de patada de Guillermo Villalobos sobre Andy Rojas y tarjeta amarilla y el VAR qué, hoy el VAR con nota 0, el árbitro deficiente. Nota 0 el VAR porque no le ayudaron absolutamente en nada, por el contrario, colaboró con un pésimo arbitraje".