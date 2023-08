Allan Cruz está cerca de regresar a las canchas con el Herediano

16 de agosto de 2023, 7:51 AM

“Allan Cruz hasta hoy comenzó a trabajar con nosotros de forma normal, él se siente bien y esperamos ponerlo a punto desde el punto de vista de competencia, no será fácil, pero esperamos tenerlo lo más pronto posible”, expresó el estratega en la conferencia de prensa previa al juego de este miércoles ante el Real España.

“Es un riesgo que hay que asumir, lo dije desde el principio íbamos a ir tanto en el campeonato local como en Concacaf con un equipo base y pocas rotaciones, pero el último juego contra el Águila notamos ya al equipo fatigado y tomamos la decisión de variar a algunos muchachos ante Guanacasteca, pero si en el último juego el resultado no se dio, no quiere decir que no jugamos bien”, añadió el técnico.