Club Sport Herediano
Alineaciones: Así sale Herediano para buscar boleto en Copa Centroamericana
El juego entre el Team y Municipal será este jueves a las 8 p. m. en el Estadio Nacional.
El Herediano disputará esta noche una verdadera final en Copa Centroamericana. Debe ganar para avanzar a siguiente ronda del torneo internacional.
El técnico Hernán Medford alineó de la siguiente manera:
Panorama:
Grupo B
San Miguelito: 3 partidos, diferencia de gol +3, 7 puntos.
Municipal: 3 partidos, diferencia de gol +1, 5 puntos.
Diriangén: 4 partidos, diferencia de gol 0, 4 puntos.
Herediano: 3 partidos, diferencia de gol -2, 3 puntos.
Real España: 3 partidos, diferencia de gol -2, 3 puntos.
Última fecha (28 de agosto, 8 p. m.)
Al Team solo le sirve la victoria para visar su boleto a siguiente ronda. Eso sí, si el Real España le gana a San Miaguelito, todo se definirá por diferencia de goles.