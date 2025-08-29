Alineaciones: Así sale Herediano para buscar boleto en Copa Centroamericana

El Herediano disputará esta noche una verdadera final en Copa Centroamericana. Debe ganar para avanzar a siguiente ronda del torneo internacional.

El técnico Hernán Medford alineó de la siguiente manera:

Panorama:

Grupo B

San Miguelito: 3 partidos, diferencia de gol +3, 7 puntos.

Municipal: 3 partidos, diferencia de gol +1, 5 puntos.

Diriangén: 4 partidos, diferencia de gol 0, 4 puntos.

Herediano: 3 partidos, diferencia de gol -2, 3 puntos.

Real España: 3 partidos, diferencia de gol -2, 3 puntos.

Última fecha (28 de agosto, 8 p. m.)



Al Team solo le sirve la victoria para visar su boleto a siguiente ronda. Eso sí, si el Real España le gana a San Miaguelito, todo se definirá por diferencia de goles.