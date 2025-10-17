Alajuelense suma tres puntos clave y hunde a Herediano

La Liga Deportiva Alajuelense es segundo lugar del Apertura 2025 y este domingo se medirá con el Saprissa por el liderato.

Los manudos llegan a esta casilla gracias a la victoria en el Carlos Alvarado, donde derrotaron 1-3 a Herediano.

Con un doblete de Ronaldo Cisneros y un tercer tanto de Joel Campbell, los rojinegros fueron muy superiores a los florenses, que atraviesan un momento complicado.

A pesar de que el equipo de Jafet Soto descontó por intermedio de Luis Ronaldo Araya, no hubo forma de acercarse a la remontada.

Ahora, Herediano piensa en cómo salir del bache, mientras que La Liga ya tiene el clásico nacional en el horizonte

.