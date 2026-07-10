Liga Deportiva Alajuelense
Alajuelense-Herediano: choque de campeones en la Supercopa para el pitazo inicial del semestre
El fútbol nacional regresa este domingo con el duelo entre Alajuelense y Herediano en el estadio Fello Meza.
Con el Mundial 2026 llegando a su fin, el fútbol nacional vuelve al protagonismo. Este domingo se disputará la Supercopa entre Alajuelense y Herediano.
Los manudos, campeones del Apertura 2025, se medirán con los florenses, quienes levantaron el título en el Clausura 2026.
El escenario del encuentro será el estadio Fello Meza y el pitazo inicial está programado para las 5 p. m.
Este será el primer aperitivo antes del inicio del Apertura 2026, previsto para el fin de semana del 25 y 26 de julio.
Antes de eso también se disputará la Recopa, programada para el 17 de este mes, entre el ganador de la Supercopa y Saprissa, campeón del Torneo de Copa.