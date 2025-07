Aarón Cruz está de vuelta tras sufrir lesión que lo alejó siete meses del arco

El portero de Herediano Aarón Cruz está de vuelta luego de superar una lesión que lo alejó siete largos meses de las canchas.

Cruz sufrió una lesión en el supraespinoso en el hombro derecho y de cara al Apertura 2025 está listo para competir por un puesto en el arco del bicampeón nacional.



El arquero contó cómo fueron estos siete meses alejado de lo que más le gusta hacer.

"Fueron siete meses que estuve afuera, no fue fácil, gracias a Dios tuve la ventaja de irme metiendo de a poquito al final del torneo y tuve la ventaja ahorita de hacer pretemporada que eso es fundamental, estoy muy contento", comentó Cruz.

El guardameta aseguró que al ser una persona trabajadora se le hizo fácil el retorno a los entrenamientos.

"Soy una persona que le gusta trabajar mucho, ahorita estamos full entrenamientos para lograr esa forma que queremos", añadió.

Además, Cruz sí confiesa que vivir estos momentos es algo que ningún futbolista quiere pasar, pues se perdió más de un torneo por esa dolencia.

"Es difícil, son cosas que ningún jugador quiere pasar, me tocó a mí una lesión larga, nunca me había pasado, me tocó ahorita, son momentos donde hay que tener paciencia, reflexionar, ya pasó, y estamos de vuelta", concluyó.