Aarón Cruz cuenta su verdad tras seis meses de silencio

Por Daniel Jiménez | 11 de junio de 2023, 8:20 AM

El portero Aarón Cruz cuenta su verdad a través de Teletica.com luego de seis meses de silencio, durante los cuales suscitaron distintas polémicas en torno a su salida del Deportivo Saprissa, a su firma con Herediano, a la aparición de Jafet Soto y a su relación con Jeaustin Campos.

Cruz, en primer lugar, expresa su agradecimiento hacia Saprissa por la oportunidad de jugar y ganar títulos, aunque también es consciente de que su despedida del equipo se vio marcada por una lesión que lo alejó de la titularidad cuando más luchaba por un cupo para ir al Mundial de Qatar 2022.

Posteriormente, no jugó ni un solo minuto, pues ya se había hecho público que iría al Herediano y el Monstruo fichó a Esteban Alvarado mientras consolidaba la titularidad de Kevin Chamorro.

Así vivió estos últimos meses Cruz, con el deseo de demostrar en la cancha que está listo para su siguiente reto: buscar la 30 con el Herediano.

—¿Cómo se ha sentido estos días como nuevo jugador de Herediano?



Estoy muy contento, muy agradecido con Jafet Soto y la Fuerza Herediana por abrirme las puertas de esta gran institución, que es una nueva etapa en mi carrera. Tengo muchas expectativas de seguir creciendo como jugador y como persona. Realmente estoy muy ilusionado.



—¿Va a tener buena competencia en el puesto, cómo analiza ese tema de la titularidad?



Lo veo muy bien, pienso que Herediano siempre se ha caracterizado por tener grandes porteros y en los últimos tiempos no ha sido la excepción. Voy a tener grandes compañeros, y eso es muy importante para mantener buen nivel. Siempre que la competencia sea sana va a ser bienvenida, ya que el beneficiado será el grupo y eso es lo más importante al final.



—¿Qué le han dicho los aficionados, cómo tomaron su salida del Saprissa y llegada al Herediano?



Muy bien, tengo mi conciencia muy tranquila, muchos aficionados me han hecho llegar mensajes de agradecimiento y eso lo agradezco de todo corazón.



—¿Cómo recuerda su paso por Saprissa?



Tengo muchos recuerdos bonitos. Fueron muchos años que estuve en la institución, se vivieron de todo tipo de momentos los cuales los agradezco porque me ayudaron a crecer como ser humano y jugador.



—¿Qué más detalles se pueden conocer sobre cómo se dio su salida del Saprissa?



Desde enero, cuando se dio a conocer que yo no seguía en la institución, se han especulado muchas cosas por redes sociales o en programas deportivos, pero muchas cosas son falsas.



Dijeron que yo no renovaba porque estaba resentido porque no fui al Mundial, que no renovaba porque tenía problemas con el entrenador, que no renovaba porque no quería competir, y con todo respeto y sin afán de hacer polémica, todas esas cosas son mentira.



—¿Entonces por qué no renovó con Saprissa?



No renové con Saprissa porque no llegamos a un acuerdo con Ángel Catalina, gerente deportivo. Desde que yo fui a Corea con la Selección, estaba en reuniones con Catalina, eso fue en septiembre de 2022, pero luego pasaban los meses y no llegábamos a ningún acuerdo.



En enero respetuosamente se me acercó Jafet Soto, me planteo grandes cosas, un gran proyecto para que yo viniera al Herediano, sin ninguna duda le dije que sí.



—¿Entonces eso del Mundial no tuvo nada que ver con su decisión?



Anteriormente, hablé de ese tema. Mi decisión de no renovar con Saprissa no tiene que ver con que me perdiera el Mundial, ni si no estaba jugando como titular, si me llevaba o no con el técnico, o que no quisiera competir. No va con nada de eso. Todas esas cosas que se dejaron decir son mentiras.



—Don Ángel Catalina dijo en entrevista con el periodista Yashin Quesada: “Es sencillo, hay jugadores que muestran un compromiso muy grande en la institución, y quieren continuar, y que además continuamente hacen alarde de ese compromiso, él que quiera estar, está, si no, pues puede buscar otro sitio”. Con esto, la pregunta es: ¿Tenía un compromiso con Saprissa Aarón Cruz?



Siempre fui responsable con la institución que me dio de comer. En todo el tiempo que estuve en Saprissa no escuché ningún acto de indisciplina de mi persona. Si gusta va y le pregunta a todos los entrenadores que tuve desde que llegué en 2017, si yo tenía o no compromiso. El renovar o no, para mí, no va con eso.

Cito el ejemplo de Aubrey David, él se fue a la Liga y siempre tuvo compromiso con el equipo.



—¿Por qué no habló en todos estos meses si había tantas especulaciones falsas? ¿Por qué Aarón Cruz no se manifestó?



Yo no hablo con ningún medio desde enero y no porque yo no quisiera, sino porque Saprissa no me daba la autorización de hablar.



—Ahora ya estando en Herediano, lo dirigirá Jeaustin Campos, ¿cómo será esa relación con el técnico?



Mi relación con Jeaustin siempre ha sido normal, de jugador a entrenador, con mucho respeto. Por ese lado, todo está bien.



—Hablando de su nuevo reto en el Herediano, ¿cómo ve al equipo, está listo para ganar la 30?



El club está haciendo un gran esfuerzo y trabajo conformando una excelente planilla. Debemos trabajar mucho y estar muy unidos para empezar poco a poco a construir ese sueño que tenemos de lograr la 30.



—¿Cómo se siente que llega tras un periodo en el que no tuvo participación?



En estado físico me siento muy bien, obviamente sabemos que el ritmo de juego es fundamental, esperemos en la pretemporada ir tomando minutos para llegar muy bien a inicio de torneo.