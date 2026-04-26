A una semana del inicio de las semifinales, Jafet Soto envía mensaje sobre el arbitraje
Al presidente del Herediano no le gustó la labor de Marianela Araya como central ni la de Pablo Camacho en el VAR.
A falta de una semana para que Herediano debute en semifinales, Jafet Soto habló sobre el arbitraje y este fue su mensaje en varios temas.
Labor de Marianela Araya este sábado ante Sporting
“Es increíble cómo condiciona y se lo dije saliendo. Grabé lo que le dije, por aquello de que invente, porque les encanta inventar. A algunos les encanta inventar que Jafet esto, que Jafet fue lo otro. Nos quitó un penal y condicionó el juego”.
Preocupación
“Me quedo inquieto hoy. Me quedo muy inquieto con el VAR de Pablo Camacho y con el arbitraje de Marianela el día de hoy. Le puedo garantizar que ella nos puede haber pitado a nosotros unas cuatro o cinco veces aquí. Nunca hemos ganado. Qué raro”.
Designaciones para semifinales
“Pero hay que tener cuidado a quién van a poner a pitar. No solo hay que tener cuidado a quién vas a poner en la cancha corriendo. Hay que tener cuidado a quién va a estar en el VAR también”.
Mensaje para Enrique Osses
“Hoy la presión que hay para el presidente de la comisión, de lo bien que se ha trabajado a lo largo de la temporada, regular o mal para algunos, eso no me toca calificarlo a mí”.
Lo que se viene
“Ojo, hay que ponerse las pilas porque nos jugamos toda la temporada. Los equipos que clasifiquen nos jugamos toda la temporada y lo que menos tiene que quedar en la cancha es el olor al arbitraje”.