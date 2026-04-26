A una semana del inicio de las semifinales, Jafet Soto envía mensaje sobre el arbitraje

A falta de una semana para que Herediano debute en semifinales, Jafet Soto habló sobre el arbitraje y este fue su mensaje en varios temas.

Labor de Marianela Araya este sábado ante Sporting

“Es increíble cómo condiciona y se lo dije saliendo. Grabé lo que le dije, por aquello de que invente, porque les encanta inventar. A algunos les encanta inventar que Jafet esto, que Jafet fue lo otro. Nos quitó un penal y condicionó el juego”.

Preocupación

“Me quedo inquieto hoy. Me quedo muy inquieto con el VAR de Pablo Camacho y con el arbitraje de Marianela el día de hoy. Le puedo garantizar que ella nos puede haber pitado a nosotros unas cuatro o cinco veces aquí. Nunca hemos ganado. Qué raro”.

Designaciones para semifinales

“Pero hay que tener cuidado a quién van a poner a pitar. No solo hay que tener cuidado a quién vas a poner en la cancha corriendo. Hay que tener cuidado a quién va a estar en el VAR también”.

Mensaje para Enrique Osses

“Hoy la presión que hay para el presidente de la comisión, de lo bien que se ha trabajado a lo largo de la temporada, regular o mal para algunos, eso no me toca calificarlo a mí”.

Lo que se viene

“Ojo, hay que ponerse las pilas porque nos jugamos toda la temporada. Los equipos que clasifiquen nos jugamos toda la temporada y lo que menos tiene que quedar en la cancha es el olor al arbitraje”.