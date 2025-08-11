¡31! En Herediano le recordaron a la Liga que los superan en títulos

El Herediano salió victorioso una vez más del estadio Alejandro Morera Soto.

El partido generó imágenes para recordar de gestos que no hicieron tanta gracia en la afición manuda.

Por ejemplo, este de Jafet Soto tras el final del compromiso:

Jafet Soto le recordó la 31 a Alajuelense pic.twitter.com/eavU8jEyqH — TD Más (@tdmascrc) August 11, 2025

Otro fue Ronaldo Araya, quien desde el banquillo recordó que el cuadro florense tiene más títulos que la Liga.

Ayer todo mundo recordó la 31 pic.twitter.com/HkdTBdeory — TD Más (@tdmascrc) August 11, 2025

Además, Marcel Hernández festejó de esta manera su tanto al portero Washington Ortega.

Situación que generó la molestia de Ortega y Celso Borges a Marcel.