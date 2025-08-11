Club Sport Herediano
¡31! En Herediano le recordaron a la Liga que los superan en títulos
El Team volvió a silenciar el Morera Soto.
El Herediano salió victorioso una vez más del estadio Alejandro Morera Soto.
El partido generó imágenes para recordar de gestos que no hicieron tanta gracia en la afición manuda.
Por ejemplo, este de Jafet Soto tras el final del compromiso:
Jafet Soto le recordó la 31 a Alajuelense pic.twitter.com/eavU8jEyqH— TD Más (@tdmascrc) August 11, 2025
Otro fue Ronaldo Araya, quien desde el banquillo recordó que el cuadro florense tiene más títulos que la Liga.
Ayer todo mundo recordó la 31 pic.twitter.com/HkdTBdeory— TD Más (@tdmascrc) August 11, 2025
Además, Marcel Hernández festejó de esta manera su tanto al portero Washington Ortega.
Situación que generó la molestia de Ortega y Celso Borges a Marcel.
Así respondió Marcel Hernández a las ofensas en su contra— TD Más (@tdmascrc) August 10, 2025
📸 @JoMorelli pic.twitter.com/kkhRL6GQnr