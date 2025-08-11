EN VIVO

¡31! En Herediano le recordaron a la Liga que los superan en títulos

El Team volvió a silenciar el Morera Soto.

Crédito Herediano
Por Daniel Jiménez |11 de agosto de 2025, 8:57 AM

El Herediano salió victorioso una vez más del estadio Alejandro Morera Soto.

El partido generó imágenes para recordar de gestos que no hicieron tanta gracia en la afición manuda.

Por ejemplo, este de Jafet Soto tras el final del compromiso:

Otro fue Ronaldo Araya, quien desde el banquillo recordó que el cuadro florense tiene más títulos que la Liga.

Además, Marcel Hernández festejó de esta manera su tanto al portero Washington Ortega. 

Situación que generó la molestia de Ortega y Celso Borges a Marcel.

