¡15 días después! Jeaustin Campos y Hugo Viegas cerca de Herediano

12 de abril de 2023, 9:37 AM

El técnico Jeaustin Campos está muy cerca de firmar con el Herediano tan solo 15 días después de ser despedido del Saprissa. No lo hará solo, pues también arribaría con su asistente Hugo Viegas.

“Nunca me di cuenta de ninguna denuncia, nunca la vi, nunca me la enseñaron, me di cuenta el lunes que la hicieron pública y que se ventiló", reveló Jeaustin.