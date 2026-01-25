Ya apareció el "Fuera Vladimir": Este Saprissa no convence

El Saprissa de Vladimir Quesada no carbura, no arranca, no convence. ¿Dónde quedó el fútbol del equipo? En la grada ya se escuchó el "Fuera Vladimir".

El técnico no ha podido conectar con la afición morada y así quedó demostrado en el 0-0 ante Cartaginés en La Cueva que perdió peso en el inicio del torneo.

Muy poco fútbol en el primer tiempo, consecuencia de una alineación más de Vladimir que no le atina, que no le encuentra la gracia a la planilla tibaseña.

El cuadro brumoso sacó un valioso empate que le permite no solo seguir invicto si no ser líder en la tabla de posiciones.

Del Saprissa, poco, muy poco. El atacante panameño Tomás Rodríguez perdonó en dos oportunidades claras de gol. Sus remates terminaron en saques de puerta.

Nota alta solo tuvo el portero Abraham Madriz, que si no es por sus acciones el equipo hubiera perdido, de eso no hay duda.

Un nuevo empate en casa, más presión y muy poco fútbol. Atrás quedó el equipo que le gustaba ir al frente, que iba pícaro al mano a mano en los costados, la falta de contundencia y claridad en ofensiva golpean a un club que es una olla de presión.