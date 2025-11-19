Liga Deportiva Alajuelense
Y este jueves regresa el torneo: Alajuelense recibe a Cartaginés en el Morera
El partido será a las 8 p. m. y marca el retorno del campeonato nacional tras la dura eliminación en la búsqueda de un boleto al Mundial.
Luego de la dura eliminación en la búsqueda de un boleto al Mundial, este jueves regresa el fútbol nacional.
Cartaginés visitará a Alajuelense este jueves a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.
Este juego es de reposición y se le adeudaba hace mucho rato al calendario del Apertura 2025.
Con este compromiso, los 10 equipos ya tendrán 15 partidos y se está a solo tres fechas de terminar la fase regular.
A este momento, la Liga es líder con 30 puntos, Saprissa segundo con 29, Cartaginés tercero con 23 y Liberia cuarto también con 23.
Este juego marca el retorno del campeonato nacional luego del parón de dos semanas, una para el microciclo de trabajo y otra por la fecha FIFA.