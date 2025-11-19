EN VIVO
Y este jueves regresa el torneo: Alajuelense recibe a Cartaginés en el Morera

El partido será a las 8 p. m. y marca el retorno del campeonato nacional tras la dura eliminación en la búsqueda de un boleto al Mundial.

Foto: Alajuelense
Por Daniel Jiménez 19 de noviembre de 2025, 11:42 AM

Luego de la dura eliminación en la búsqueda de un boleto al Mundial, este jueves regresa el fútbol nacional.

Cartaginés visitará a Alajuelense este jueves a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Este juego es de reposición y se le adeudaba hace mucho rato al calendario del Apertura 2025. 

Con este compromiso, los 10 equipos ya tendrán 15 partidos y se está a solo tres fechas de terminar la fase regular.

A este momento, la Liga es líder con 30 puntos, Saprissa segundo con 29, Cartaginés tercero con 23 y Liberia cuarto también con 23.

Este juego marca el retorno del campeonato nacional luego del parón de dos semanas, una para el microciclo de trabajo y otra por la fecha FIFA.

