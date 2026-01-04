EN VIVO
¿Y Carevic? Cartaginés confirma llegada de su nuevo técnico

Los brumosos brindaron el anuncio este domingo.

Amarini Villatoro.
Por Daniel Jiménez 4 de enero de 2026, 12:39 PM

El Cartaginés hizo oficial, la tarde de este sábado, la llegada de Amarini Villotoro como su nuevo director técnico.

"Villatoro llega Villatoro se une a partir de este momento a nuestro equipo", anunció el cuadro brumoso.

El nuevo timonel llega junto a Fredy Sontay y Leopoldo Posada como parte de su staff.

Cabe destacar que los blaquiazules no le dieron ni el adiós oficial ni las gracias al técnico Andrés Carevic.

Es un secreto a voces que Carevic será el nuevo estratega de Sporting FC y ahora luchará por no descender.

Por su parte, los blanquiazules contrataron a Villatoro, el extimonel del Xelajú de Guatemala.TikTokTeleticacom

