¿Y Carevic? Cartaginés confirma llegada de su nuevo técnico

El Cartaginés hizo oficial, la tarde de este sábado, la llegada de Amarini Villotoro como su nuevo director técnico.

"Villatoro llega Villatoro se une a partir de este momento a nuestro equipo", anunció el cuadro brumoso.



El nuevo timonel llega junto a Fredy Sontay y Leopoldo Posada como parte de su staff.

Cabe destacar que los blaquiazules no le dieron ni el adiós oficial ni las gracias al técnico Andrés Carevic.

Es un secreto a voces que Carevic será el nuevo estratega de Sporting FC y ahora luchará por no descender.

Por su parte, los blanquiazules contrataron a Villatoro, el extimonel del Xelajú de Guatemala.