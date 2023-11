Wright: "¿Cómo no van a convocar a un solo jugador de nosotros? Es una falta de respeto"

"Ya esto es una constante, el entrenador anterior tampoco, aquí hay buenos jugadores, merecen respeto, yo tampoco voy a dar nombres, es lo que vengo diciendo a Cartaginés lo ven de una manera diferente, eso es lo que nosotros los cartagos tenemos que cambiar, tenemos que decir que tenemos buenos jugadores y no nos toman en cuenta porque quieren ver a Cartaginés abajo", comentó Wright.

Y agregó: "No quieren que Cartaginés suba porque no son para pelear tres, sino cuatro, el juego está muy claro, no nos quieren ver arriba, no nos quieren ver crecer, hacen lo posible por desestabilizar la institución, cómo no van a convocar un solo jugador de nosotros, es una falta de respeto, hay que decirle al señor Alfaro que Cartaginés es un equipo grande".